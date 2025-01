Nguồn cung cải thiện, giá cao su giảm liên tiếp

Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Giá dầu kéo dài đà giảm phiên thứ hai liên tiếp khi dự báo về nguồn cung dồi dào và đồng USD mạnh cũng gây sức ép lên giá.

Cập nhật mới nhất giá cao su hôm nay (7/1)

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay kéo dài đà giảm phiên thứ hai liên tiếp, khi thời tiết tốt lên giúp cải thiện nguồn cung tại quốc gia sản xuất hàng đầu Thái Lan. Đồng Yên yếu đi khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên phải chăng hơn với các khách hàng nước ngoài.

Đồng USD tăng 0,3% so với đồng yên Nhật lên mức 158,23 JPY đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ ngày 17/7.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 6/2025 JRUc6 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 1,5 JPY, tương đương 0,42% chốt ở 357,8 JPY (2,26 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 3/2025 SNRv1 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 215 CNY, tương đương 1,28% chốt mức 16.585 CNY (2.263,21 USD)/tấn. Cũng trên sàn giao dịch này, hợp đồng cao su tổng hợp butadiene (SBR) giao kỳ hạn tháng 2/2025 tăng 230 CNY, tương đương 1,72% chốt ở 13.595 CNY (1.855,19 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2/2025 STFc1 trên sàn SICOM Singapore giao dịch ở mức 183,5 US cent/kg, giảm 1%.

Cơ quan khí tượng Thái Lan thông báo rằng gió mùa Đông Bắc đang hoạt động trên Vịnh Thái Lan và khu vực phía Nam sẽ suy yếu, với lượng mưa giảm và rải rác từ ngày 7-9/1/2025.

Tính đến cuối tháng 12/2024, tồn kho cao su thiên nhiên tại Trung Quốc đạt 1,236 triệu tấn, tăng 8.000 tấn so với tháng trước, tương ứng mức tăng 0,6%.

Khu vực sản xuất cao su tại tỉnh Vân Nam và Hải Nam của Trung Quốc đã ngừng khai thác, với mức sản lượng khai thác trong năm 2024 không có sự gia tăng đáng kể.

Về phía hạ nguồn, nhu cầu đối với cao su trong ngành lốp xe tại Trung Quốc vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt và tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Giá dầu kéo dài đà giảm phiên thứ hai liên tiếp khi dự báo về nguồn cung dồi dào và đồng USD mạnh cũng gây sức ép lên giá.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), trong 10 tháng năm 2024, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu đạt 11,2 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023. Nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu đạt 12,1 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Do đó, nguồn cung toàn cầu vẫn thiếu hụt khoảng 900 nghìn tấn so với nhu cầu tiêu thụ trong 10 tháng năm 2024.

Năm 2024, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu theo dự kiến của ANRPC sẽ tăng 4,5% so với năm 2023, lên 14,528 triệu tấn. Trong đó, sản lượng của Thái Lan dự kiến sẽ giảm 0,5%; In-đô-nê-xi-a tăng 12,3%; Trung Quốc tăng 4,2%; Ấn Độ tăng 6%; Việt Nam giảm 2,1%, Ma-lai-xi-a tăng 0,6% và các nước khác tăng 11,6% so với năm 2023.

Tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm 0,2% so với năm 2023, xuống còn 15,136 triệu tấn. Trong đó, tiêu thụ của Trung Quốc dự kiến tăng 3,3%; Ấn Độ tăng 3%; Thái Lan tăng 1,1%; Ma-lai-xi-a giảm 17,2%; Việt Nam giảm 1% và các nước khác giảm 3,7%.

Được biết, hiện giá mủ chén và mủ nước tại các tỉnh, thành phố trên cả nước không có nhiều biến động so với những ngày cuối tháng 12 trước đó. Tại một số công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyênliệu duy trì quanh mức 425-467 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ nước ở mức 465 đồng/TSC và giá thu mua mủ tạp ở mức 425 đồng/TSC, ổn định so với những ngày cuối tháng 12 trước đó. Công ty Cao su Bà Rịa thông báo giá thu mua ở mức 444-454 đồng/TSC, so với những ngày cuối tháng 12 trước đó. Công ty Cao su Mang Yang cũng báo giá thu mua ở mức 438-441 đồng/TSC, so với những ngày cuối tháng 12 trước đó.