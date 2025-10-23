Người đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng thoát nghèo nhờ cây hoa hồng

Thoát nghèo nhờ trồng hoa hồng

Phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 7 (TP. Đà Lạt cũ), thị trấn Lạc Dương và xã Lát của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cũ. Hiện nay, toàn phường có diện tích hơn 322km2, được xem là thủ phủ trồng hoa hồng của tỉnh Lâm Đồng.

Theo thống kê của địa phương, hiện nay toàn phường có khoảng 800ha đất trồng hoa hồng, trong đó, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Lạc Dương cũ. Nhờ trồng hoa hồng mà nhiều người dân tại địa phương đã có thu nhập hàng trăm triệu đến 1 tỷ đồng.

Toàn phường Lang Biang - Đà Lạt hiện có khoảng 800ha đất trồng hoa hồng, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Cây hoa hồng cũng chính là một trong những sinh kế hiệu quả mà chính quyền địa phương đã hỗ trợ những hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian qua. Từ số vốn ban đầu, sự hỗ trợ kỹ thuật của Hội nông dân, các cơ qua, đoàn thể tại địa phương mà nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Có mặt tại tổ dân phố Đankia, phường Lang Biang – Đà Lạt, phóng viên được cán bộ Hội Nông dân phường dẫn đến khu vườn trồng hoa hồng của gia đình anh Bon Yô Soa (45 tuổi). Nhờ trồng hoa hồng mà giờ đây gia đình anh Soa đã có thu nhập ổn định, con cái được đi học đầy đủ, kinh tế phát triển.

Cán bộ Hội Nông dân phường đến thăm vườn trồng hoa hồng của gia đình anh Soa.

“Trước đây gia đình tôi trồng cà phê, nhưng mất giá nên thu nhập bấp bênh, tôi và vợ thường xuyên phải đi làm thuê bên ngoài. Sau thấy nhiều người trồng hoa hồng ở địa phương có thu nhập cao, ổn định nên gia đình tôi đã tìm hiểu và quyết định chuyển đổi sang trồng hoa hồng.

Khi đó, tôi được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn để mua giống, phân bón và làm nhà kính. Với 1.200m2 đất trồng hoa hồng, gia đình tôi mỗi tháng thu hoạch được khoảng 12.000 cành hoa, giá trung bình khoảng 1.000 đồng/cành, giúp tôi có thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng”, anh Bon Yô Soa phấn khởi chia sẻ.

Anh Soa bên những cây hoa hồng mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mình.

Anh Cil Ha Vit (39 tuổi, tổ dân phố Đankia, phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, gia đình anh đang trồng 2.000m2 hoa hồng. Trung bình 1 tuần gia đình anh cắt được từ 5.000-6.000 cành hoa hồng, mỗi tháng anh bán cho thương lái khoảng 20.000 cành tùy thời điểm. Sau khi trừ các chi phí, cây hoa hồng cũng giúp cho gia đình anh có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Anh Cil Ha Vit chia sẻ: “Trước đây, trên diện tích này tôi trồng cà phê và một ít dâu tây. Thấy nhiều người trồng hoa hồng có thu nhập ổn định nên tôi đã chuyển qua trồng hoa hồng. Chưa nói là khá nhưng đã giúp thì gia đình tôi đã có thu nhập ổn định, đời sống được nâng nên”.

Tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên

Nói về Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo tại địa phương, ông Hồ Công Định – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang – Đà Lạt phấn khởi cho biết, hiện nay, toàn phường chỉ còn 1 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo.

Gia đình anh Cil Ha Vit đã có thu nhập hơn 10 triệu đồng nhờ trồng hoa hồng.

“Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai thường xuyên đến toàn thể các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống, tạo cơ hội cho nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Chương trình đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Trong thời gian qua, nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững hầu hết được phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua các dự án về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng…”, ông Hồ Công Định nói.

Hoa hồng là cây trồng chủ lực tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Cũng theo ông Hồ Công Định, việc triển khai thực hiện lồng ghép vốn các chương trình đã đóng góp tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là với kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế đã được quan tâm đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển và hiện đại hóa nông thôn. Từ đó, đời sống của người dân được nâng lên, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

Đến nay, toàn phường Lang Biang - Đà Lạt chỉ còn 1 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo.

Trong năm 2024 – 2025, phường Lang Biang - Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng, địa phương đã giải ngân đạt tỷ lệ 99,4%. Ngoài ra, địa phương còn vận động các nguồn lực để triển khai, thực hiện chương trình như hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ nhau vay vốn xoay vòng, tạo sinh kế, hỗ trợ tiền, quà, con giống, làm nhà mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



“Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trên nhưng địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định khi thực hiện chương trình giảm nghèo. Có thể nói đến như: các dự án, mô hình không thuộc các địa bàn khó khăn thì mức hỗ trợ tối đa không quá 60% tổng chi phí thực hiện 1 dự án nên mức đối ứng của người dân khi tham gia các dự án tương đối cao (40% chi phí còn lại) mà các hộ chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nên điều kiện kinh tế để đối ứng khó khăn.

Hơn nữa, các chính sách hỗ trợ của 2 chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đều thực hiện các dự án liên quan đến đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất. Vì vậy, việc bình xét đối tượng để thụ hưởng và giải ngân nguồn vốn của 2 chương trình trên gặp nhiều khó khăn”, ông Hồ Công Định – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang – Đà Lạt thông tin.