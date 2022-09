Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu người đứng đầu các địa phương đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ với phương châm 4 tại chỗ.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công điện số 20/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4, tên gọi quốc tế là bão Noru.



Công điện nêu rõ: Cơn bão có tên quốc tế Noru với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp.

Mưa lũ vào những ngày đầu tháng 9 gây thiệt hại nặng nề tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: B.N

Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: Thực hiện nghiêm túc Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Ảnh: CAKS

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; phân công lãnh đạo, triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở; khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú bão.

Rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của ngập sâu, sạt lở; trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét,…

Chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão khi bão đổ bộ và mưa lũ,…