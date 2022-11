Ngăn chặn tình trạng xe quá tải trong mùa thu hoạch nông sản

Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Sơn La triển khai lực lượng tuyên truyền, bám tuyến, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải trong mùa thu hoạch nông sản...

Clip: Ngăn chặn xe quá khổ, quá tải trong mùa thu hoạch nông sản

Xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải trọng

Sơn La đang vào thời điểm thu hoạch mía đường. Đây cũng là dịp các tài xế xe tải "tranh thủ" chở thêm nông sản, gây ra tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trọng lưu thông trên đường. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn.

Trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La đã và đang triển khai lực lượng, nỗ lực bám tuyến, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải trên địa bàn quản lý. Khi ra quân làm nhiệm vụ kiểm tra trên các tuyến đường, Tổ công tác đã cho dừng các phương tiện có nhiều dấu hiệu nghi ngờ về việc chở hàng quá tải để tiến hành cân kiểm tra. Với các trường hợp vị phạm, lực lượng Công an Sơn La kiên quyết xử lý, đồng thời tuyên truyền, yêu cầu các chủ xe cam kết không chở quá tải trọng, thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Sơn La triển khai lực lượng tuyên truyền, bám tuyến, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải trong mùa thu hoạch nông sản. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Khương Như Hải, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Để nâng cao ý thức cho tài xế chở hàng, Đội CSGT đường bộ số 2 đã thường xuyên kết hợp với Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tuyên truyền kiến thức quy định về luật giao thông đường bộ.

Kiến thức quy định về tải trọng, giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện khi tham gia giao thông theo Thông tư 46/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/CP. Hướng dẫn cách chằng buộc hàng hóa khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền và ký cam kết với tất cả các cán bộ, công nhân viên, lái xe Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La không chở hàng quá khổ, quá tải, không tự ý thay đổi kích thước thùng xe trái quy định.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền kiến thức quy định về luật giao thông đường bộ cho các lái xe. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lê Đình Chiên, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn (Sơn La) chia sẻ: Trước mỗi khi vào vụ mía, tôi và anh em trên tổ xe được lực lượng Cảnh sát giao thông, cùng với ban lãnh đạo công ty tuyên truyền về luật giao thông đường bộ như kiến thức quy định về tải trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện khi tham gia giao thông theo Thông tư 46/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải; Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Qua đó chúng tôi năm bắt được những quy định khi tham gia giao thông và luôn chấp hành đúng theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đức Lương, Trưởng phòng Hành chính, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La cho biết: Theo kế hoạch niên vụ 2022-2023, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La dự kiến đi vào hoạt động từ đầu tháng 12/2022 đến tháng 4/2023. Công suất ép mía bình quân từ 4.600 tấn đến 4.800 tấn mía/ngày. Qua rà soát sẽ có hơn 200 xe ô-tô tham gia chở nguyên liệu mía từ các tuyến quốc lộ 6, quốc lộ 37 và đường tỉnh, huyện cho Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Để đảm bảo các xe chở nguyên liệu mía thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ, Công ty đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, hướng dẫn lái xe cách chằng buộc hàng hóa khi tham gia giao thông. Đối với lại xe và phương tiện không đủ điều kiện, công ty sẽ cắt dứt hợp đồng.

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền kiến thức quy định về luật giao thông đường bộ cho các loại xe chở nguyên liệu của nhà máy. Ảnh: Văn Ngọc

Cúng theo Thiếu tá Khương Như Hải, Phó Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La. Đã đến mùa thu hoạch nông sản, trong đó có mía, do đó lượng phương tiện tham gia giao thông vận chuyển nông sản đi tiêu thụ tăng đột biến. Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý 24/24 giờ, cương quyết xử lý các hành vi vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các chủ xe cam kết không chở quá tải trọng, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá khổ quá tải. Ảnh: Văn Ngọc

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 đã xử lý gần 1.700 trường hợp vi phạm liên quan tới nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm… với tổng số tiền xử phạt hành chính trên 4,5 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị này đã xử lý gần 300 trường hợp xe quá khổ, quá tải và thay đổi kích thước thùng xe.