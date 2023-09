Nậm Pồ: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tại trường học.

Để học sinh có thêm kiến thức tham gia giao thông. Thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Nậm Pồ (Điện Biên) phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến học sinh các trường trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

Theo ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nậm Pồ, ngay từ đầu năm học 2023 – 2024, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đã có kế hoạch phối hợp với Công an huyện để xây dựng chương trình tuyên truyền cho học sinh. Bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các học sinh còn được tham gia thảo luận, chơi trò chơi, trả lời các câu đố vui liên quan các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Công an huyện Nậm Pồ, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến học sinh tại các trường trên địa bàn xã Chà Nưa. Ảnh Phòng Giáo dục - Đào tạo Nậm Pồ cung cấp

Đại úy Cà Văn Mạnh, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự huyện Nậm Pồ chia sẻ: "Với đặc thù của huyện Nậm Pồ, phần lớn học sinh là con em đồng bào các dân tộc. Vì thế việc tiếp thu kiến thức về Luật Giao thông đường bộ còn nhiều hạn chế. Để không có các vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra, Công an huyện Nậm Pồ đã có kế hoạch tuyên truyền đến học sinh trong toàn huyện. Nội dung tuyên truyền phổ biến đến học sinh một số quy tắc khi tham gia giao thông. Một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi xe dàn hàng ngang trên đường, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường bộ..."

Các học sinh trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ, tham gia các trò chơi dân gian tại buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ảnh Phòng Giáo dục - Đào tạo Nậm Pồ cung cấp

Bằng hình thức tuyên truyền sinh động, tạo ra bầu không khí hào hứng tham gia giao lưu, tương tác, cán bộ tuyên truyền đã cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông. Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách nhận biết, hiểu rõ về biển báo và tín hiệu đèn giao thông; nguyên nhân dẫn đến tai nạn và cách xử lý các tình huống tai nạn giao thông xảy ra.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Trần Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ cho biết: "Toàn trường có trên 600 học sinh, nhà trường nằm ngay cạnh Quốc lộ 4H. Vì thế lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Nhà trường cũng rất lo về vấn đề an toàn giao thông cho học sinh. Cuối tháng 9, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường. Thông qua buổi tuyên truyền đã truyền tải được nhiều kiến thức bổ ích, thú vị cho học sinh, từ đó, giúp các em hiểu rõ hơn về Luật Giao thông đường bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật và bảo đảm an toàn cho các em khi tham gia giao thông, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông".

Hơn 600 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ được nghe tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Ảnh Phòng Giáo dục - Đào tạo Nậm Pồ cung cấp

Ngay sau khi tổ chức tuyên truyền cho học sinh tại xã Phìn Hồ, Công an huyện Nậm Pồ đã tiếp tục tổ chức tuyên truyền kiến thức An toàn giao thông cho các trường khu vực xã Chà Nưa.

Thông qua buổi tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã được cung cấp nhiều thông tin bổ ích mang tính thời sự cấp thiết liên quan đến tình hình TTATGT xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, trau dồi thêm kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra. Từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm, văn hoá giao thông trong trường học, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh nhằm hạn chế những vụ tai nạn thương tâm; giúp các em học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Các học sinh tại các trường trên địa bàn xã Chà Nưa nghe tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Ảnh Phòng Giáo dục - Đào tạo Nậm Pồ cung cấp

Theo ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện thì các nội dung tuyên truyền sẽ tập chung vào các chủ đề như: Đi bộ an toàn, đi xe đạp an toàn, đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy an toàn, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện. Thông qua các buổi tuyên truyền sẽ nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông của học sinh. Tránh những vụ tai nạn giao thông không đáng có xảy ra.