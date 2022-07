Nậm Pồ: Đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ

Nậm Pồ là huyện biên giới, giao thông cách trở. Vào mùa mưa, nhiều tuyến đường thường xuyên sạt, sụt; nhiều khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét...

Gian nan Nậm Pồ

Huyện Nậm Pồ là huyện mới được chia tách thành lập, có nhiều hạng mục công trình mới, đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện, trong đó có các tuyến đường giao thông. Những năm qua, huyện Nậm Pồ đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm; các tuyến đường liên xã, đường nội bản nhằm khơi thông huyết mạch kinh tế, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn, tạo ra nhu cầu giao thương cho người dân.

Nếu so với nhiều địa phương khác, phần lớn các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhất là các tuyến đường xã, đường bản mới được đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng; kết cấu địa chất phần taluy đường chưa ổn định dẫn tới thường xuyên xảy ra sạt lở gây ách tắc, cản trở việc đi lại, nhất là vào mùa mưa. Để đảm bảo giao thông huyện Nậm Pồ đã chuẩn bị các phương án để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại mưa lũ có thể gây ra, đảm bảo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân.

Dự án kè suối Nậm Pồ được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: Vinh Duy

Ông Cao Xuân Hung, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình huyện Nậm Pồ cho biết: Nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, chúng tôi đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai. Các tuyến đường có nguy cơ sạt, sụt cao đơn vị đã bố trí máy móc, rọ thép, vật tư, vật liệu. Khi xảy ra sự cố sẽ huy động máy móc, công nhân khắc phục trong thời gian sớm nhất. Với các tuyến đường thuộc thẩm quyền Ban quản lý bị hư hỏng, Ban huy động lực lượng hót sạt lở đất, đá, phát quang, bù phụ cấp phối mặt đường, bổ sung kè rọ đá, nạo vét bùn rác, sửa chữa các cống, rãnh dọc 2 bên đường, các ngầm tạm, cầu, cống qua suối bị hư hỏng. Đảm bảo giao thông thông suốt.

Ngay tại trung tâm huyện Nậm Pồ nhiều cơ quan đơn vị và hộ dân sinh sống và làm việc gần khu vực suối Nậm Pồ chảy qua. Vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, vì vậy Dự án kè suối Nậm Pồ được huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai khẩn trương để phòng tránh sạt lở.

Ban QLDA huyện Nậm Pồ thường xuyên bám sát cũng như đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt trong mùa mưa lũ năm nay UBND huyện cũng như Ban QLDA đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương thi công các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ thi công đặc biệt là việc thanh thải dòng chảy để đảm bảo cho công trình trong mùa mưa lũ không gây hậu quả đến con người hay tài sản của nhân dân. Ông Cao Xuân Hùng cho biết thêm.

Nậm Pồ nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân

Bên cạnh việc đôn đốc tiến độ, giám sát các công trình đảm bảo an toàn khu dân cư huyện Nậm Pồ đã chủ động các phương án ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ cấp huyện đến cấp xã luôn kích hoạt 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Rà soát các vùng nguy cơ mất an toàn để di rời nhân dân đến nơi an toàn.

Dự án kè suối Nậm Pồ hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giảm được nguy cơ sạt, lở mỗi mùa mưa đến. Ảnh: Vinh Duy

Ông Hạng Nhè Ly, Phó chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch đảm bảo giao thông các tuyến đường năm 2022 với các phương án đảm bảo giao thông mùa mưa, lũ với phương châm "4 tại chỗ". Huyện đã có kế hoạch cũng như phương án xác định căn cứ vào diễn biến thời tiết và dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện rà soát các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét trên địa bàn, tiến hành di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại các khu vực thường xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông, chúng tôi đã bố trí máy móc và phương tiện trực, xử lý kịp thời các sự cố, giao thông thông suốt là yếu tố quan trọng để ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.

Đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên địa bàn huyện Nậm Pồ, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: Mắn On

Với các kế hoạch, phương án cụ thể của UBND huyện, cùng sự vào cuộc tích cực của Ban QLDA, hy vọng rằng trong mùa mưa bão năm nay, giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện Nậm Pồ sẽ được đảm bảo thông suốt, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.