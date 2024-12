Mỹ chi cả tỷ USD để mua loại hạt này của Việt Nam, Trung Quốc chỉ xếp thứ 2

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm 2024 đạt 669.543 tấn, tương đương gần 3,98 tỷ USD, giá trung bình 5.943 USD/tấn, tăng 15,2% về khối lượng, tăng 20,6% về kim ngạch và tăng 4,6% về giá so với 11 tháng đầu năm 2023.

Riêng tháng 11/2024 ước đạt 59.699 tấn, tương đương 396,58 triệu USD, giá trung bình 6.643 USD/tấn, giảm 8,5% về lượng, giảm 6,6% kim ngạch nhưng tăng 2,1% về giá so với tháng 10/2024; còn so với tháng 11/2023 cũng giảm 6,8% về lượng nhưng tăng 12,6% kim ngạch và tăng 20,9% về giá.

Hạt điều xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm gần 27% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 179.484 tấn, tương đương gần 1,07 tỷ USD, tăng 24,4% về lượng và tăng 31,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023, giá xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng 5,8%, đạt trung bình 5.947 USD/tấn. Riêng tháng 11/2024 xuất khẩu sang Mỹ 13.537 tấn hạt điều, tương đương 93,14 triệu USD, giá 6.880 USD/tấn, giảm 12,2% về lượng, giảm 9% về kim ngạch nhưng tăng 3,7% về giá so với tháng 10/2024; so với tháng 11/2023 cũng giảm 6,4% về lượng, tăng 19,7% về kim ngạch và tăng 27,9% về giá.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc đạt 117.424 tấn hạt điều, thu về 687,84 triệu USD, tăng 18,9% về lượng và tăng 14,4% về kim ngạch so với cùng kỳ; xuất sang thị trường Hà Lan 63.449 tấn, tương đương 374,28 triệu USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 15,2% về kim ngạch; Đức 23.592 tấn, tương đương 137,14 triệu USD, tăng 21,9% về lượng và tăng 27,2% về kim ngạch.