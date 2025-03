Mường Nhé: Cơm ngon, canh ngọt nâng bước học sinh đến trường

Theo ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé thì bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng chung tay góp sức để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. Các chương trình thiện nguyện như "Cơm có thịt", "Bữa cơm yêu thương" đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện bữa ăn của các em nhỏ. Nhờ đó, nhiều trường học tại Mường Nhé đã có thêm nguồn thực phẩm phong phú, từ gạo, thịt, cá, đến rau xanh và hoa quả.

Bữa ăn của học sinh được các nhà trường trên địa bàn huyện Mường Nhé chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp học sinh phát triển tối ưu thể chất và trí tuệ. Ảnh Thu Hường

Ngoài ra, mô hình vườn rau, chuồng trại tự cung tự cấp cũng được các trường triển khai. Nhờ có vườn rau xanh, ao cá, chuồng gà, bữa ăn của học sinh không chỉ đủ đầy hơn mà còn góp phần giáo dục các em biết trân trọng lao động, biết cách tự chăm lo cho bản thân.

Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng không chỉ giúp học sinh duy trì sĩ số mà còn cải thiện rõ rệt sức khỏe và thành tích học tập của các em. Theo thống kê từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là ở các trường vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, số học sinh suy dinh dưỡng giảm đáng kể so với trước đây.

Năm học 2024-2025, để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho bữa ăn của gần 500 học sinh, thầy Nguyễn Văn Quynh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Chung Chải cho biết: Nhà trường đã lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm uy tín, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Ngoài đảm bảo đủ dinh dưỡng và ngon miệng, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường đã chia thành các khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn đã nấu chín. Đồ dùng trong nhà bếp được trang bị đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo thông thoáng. Khi chế biến bữa ăn cho học sinh, nhân viên nấu ăn luôn tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sơ chế; trong suốt quá trình sơ chế, nấu ăn đều đeo khẩu trang, găng tay.

Khẩu phần ăn của học sinh từ bậc học mầm non đến THCS được các trường thay đổi thường xuyên để học sinh có những bữa ăn ngon. Ảnh Thu Hường

Hằng ngày, thực phẩm được tiếp nhận dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện nhà trường. Đồng thời, thực đơn bán trú được công khai, mẫu thức ăn được lưu giữ 24/24 giờ theo quy định và tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đông lạnh để chế biến thức ăn cho học sinh.

Bên cạnh đó, trường cũng chủ động đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm tới phụ huynh thông qua các buổi họp, tranh ảnh, áp phích tại bản tin, góc tuyên truyền để cha mẹ học sinh hiểu và có trách nhiệm quan tâm đến sức khỏe của con em mình.

Em Giàng A Chứ chia sẻ: “Ở trường, chúng em được các thầy cô cho ăn uống đầy đủ, bữa ăn có thực đơn phong phú và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau giờ học chúng em tập trung tại bếp ăn, được ăn cơm nóng, canh ngọt giúp chúng em có sức khỏe để học tập ”.

Tại Trường Mầm non xã Sín Thầu, các cô giáo đã tự tay trồng những luống rau xanh để cung cấp thực phẩm sạch cho bữa ăn của trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Sín Thầu chia sẻ: Rau xanh từ vườn được sử dụng trong các chế độ ăn uống tại trường, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn và chất lượng, góp phần giảm chi phí sinh hoạt, nhất là trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn.

Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng không chỉ giúp học sinh duy trì sĩ số mà còn cải thiện rõ rệt sức khỏe và thành tích học tập của các em. Ảnh Thu Hường

Để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở lớp tập huấn kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm cho 100% cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên nấu ăn của các trường tổ chức ăn bán trú. Ban hành các văn bản chỉ đạo các trường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Chỉ đạo các trường bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm quy trình tổ chức ăn bán trú; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận; kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định; tổ chức tập huấn và khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần cho nhân viên nấu ăn. Ban Giám hiệu phối hợp với Trạm Y tế các xã tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động tại bếp ăn tập thể của trường. Tăng cường công tác kiểm tra công tác tổ chức đời sống cho học sinh bán trú, các khu bếp ăn tập thể để đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh tại các đơn vị trường.

Bữa cơm bán trú không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, mà đó còn là động lực, là niềm tin giúp học sinh vùng cao tiếp tục bám trường, bám lớp, vươn lên trong học tập. Hy vọng rằng với sự chung tay của Nhà nước và toàn xã hội, những bữa cơm ấm áp tình người sẽ tiếp tục nâng bước các em học sinh Mường Nhé trên con đường chinh phục tri thức.