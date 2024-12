Năm 2024, vượt qua khó khăn, thách thức với sự trách nhiệm, năng động của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Sơn La (Sơn La) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực Chính trị - Kinh tế - Văn hoá – Giáo dục, Quốc phòng – An ninh.





Clip: Mười kết quả nổi bật của Thành phố Sơn La năm 2024

Thành phố Sơn La (Sơn La) đã đổi thay khoác lên mình chiếc áo mới, đường sá, cơ sở vật chất, đời sống tinh thần vật chất của bà con nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Năm 2024 thành phố Sơn La là một trong những địa phương nổi bật về các lĩnh vực Chính trị, Kinh tế - Văn hoá – Giáo dục, Quốc phòng – An ninh.

Thành phố Sơn La – 10 kết quả nổi bật năm 2024:

1. Tập trung xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định những vấn đề lớn và quan trọng. Phương thức lãnh đạo của đảng bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng đồng bộ, rõ người, rõ việc; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong đảng.

Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, kịp thời; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đối với 125 đồng chí; kết nạp mới 197 đảng viên; lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bằng những mô hình cụ thể, thiết thực, đã sơ kết đánh giá, nhân rộng đối với 13 mô hình cấp thành phố, 227 mô hình cấp xã. Công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm hoàn thành kiểm tra, giám sát đối với 86 tổ chức Đảng và 144 đảng viên. Công tác dân vận của đảng, dân vận chính quyền tiếp tục được chú trọng; thành phố đạt giải nhất khối huyện cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở"; công tác tuyên giáo được đẩy mạnh, kịp thời tuyên truyền, đẩy lùi các thông tin xấu, độc; định hướng dư luận; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức thành công ĐH DTTS thành phố Sơn La lần thứ 4; trong năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đường xá, cơ sở vật chất, đời sống tinh thần vật chất của bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Sơn La ngày càng được nâng cao rõ rệt. Ảnh: Văn Ngọc

2. Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 1077 ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Sơn La về lãnh đạo phát triển cây cà phê: thực hiện trồng mới và tái canh được 135,1 ha cây cà phê bằng 270% so với kế hoạch; hướng dẫn kỹ thuật tái canh cà phê cho hàng trăm lượt nông dân; xây dựng vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô 300 ha; hỗ trợ 167 hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thâm canh cà phê từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; xuất khẩu khoảng 2.000 tấn cà phê nhân, giá trị ước đạt 10,63 triệu USD. Hoàn thành xây dựng xã Chiềng Đen đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (4/5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao); hoàn thành xây dựng bản Hùn, xã Chiềng Cọ, bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng phát triển. Ảnh: Văn Ngọc

3. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao

Tổng thu ngân sách thành phố Sơn La năm 2024 ước đạt 1.154 tỷ đồng, bằng 119,2% dự toán tỉnh giao, 115,9% dự toán HĐND thành phố giao, tăng so với năm 2023. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 568 tỷ đồng, bằng 105,9% so với dự toán tỉnh giao; nhiều khoản thu vượt so với chỉ tiêu giao; thu ngân sách trên địa bàn của khối xã, phường đạt khá, tổng thu cấp xã tăng 53,6% so với dự toán giao, đảm bảo chủ động cân đối ngân sách phục vụ hoạt động của cấp ủy và chính quyền ở cơ sở.

4. Xây dựng thành phố định hướng đô thị loại I

Đã hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2045. Trong năm, thành phố Sơn La hoàn thành lập mới và điều chỉnh 10 đồ án quy hoạch chi tiết. Đến nay, thành phố Sơn La đã đạt được 42/59 chỉ tiêu đô thị loại I; tốc độ đô thị hóa đảm bảo đồng bộ theo quy mô dân số và phát triển đô thị; tỷ lệ đô thị hóa đạt 69,38%.

Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng bộ, trong năm đã triển khai 75 dự án, trong đó, 23 dự án chuyển tiếp và 52 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư gần 1.385 tỷ đồng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án (trong đó có 10 Dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030). Riêng năm 2024, thành phố Sơn La đã đầu tư 25 công trình, trong đó 2 gói thầu mua sắm thiết bị; 23 công trình sửa chữa, xây mới trường, lớp học và các công trình phụ trợ khác, tổng mức đầu tư 126 tỷ đồng tại các trường: Mầm non Chiềng Đen, Hua La, Chiềng Lề, Mầm non Sao Mai; Trường Tiểu học Chiềng Lề, Trường Tiểu học Lò Văn Giá, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Trường THCS Quyết Tâm, Chiềng Sinh, TH-THCS Chiềng Xôm.

Hướng dẫn, tổ chức triển khai đầu tư 45 công trình theo hình thức "nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ", tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng. Đã giải ngân 404/420 tỷ đồng bằng 96,2% so với kế hoạch.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo

GD-ĐT tiếp tục được quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao; năm học 2023-2024 có 197 học sinh dự thi và đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh trong đó 16 giải nhất; 10/10 dự án thi KHKT cấp tỉnh đạt giải; giải nhất toàn đoàn thi viết chữ đẹp cấp tỉnh; 99 học sinh tham gia và đạt giải tại các cuộc thi trên mạng Internet cấp Quốc gia đạt giải, trong đó có 08 huy chương vàng. Trên 99% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; 31/31 giáo viên tham gia và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn, và theo hướng hiện đại; trong năm đã thực hiện đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa trường lớp học, trang sắm thiết bị tổng mức đầu tư hơn 126 tỷ đồng.

Ngày 14/02/2024, Thành phố Sơn La trở thành thành viên chính thức của mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO; Ban Thường vụ thành ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thành phố Sơn La học tập toàn cầu và ban hành Kết luận số 1604 ngày 26/2/2024 về tăng cường lãnh đạo xây dựng thành phố Sơn La đáp ứng các tiêu chí thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Đã tổ chức nhiều hoạt động cổ động, tuyên truyền, các hội nghị, Hội thi nhằm xây dựng, phát triển văn hóa đọc, khuyến khích học tập suốt đời trong nhân dân; Đến nay, thành phố Sơn La có 95,7% công dân đăng kí đã đạt "Công dân học tập"; 95,9% hộ đạt "Gia đình học tập"; 100% xã, phường, tổ, bản tiểu khu đạt "Cộng đồng học tập"; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt "Đơn vị học tập".

Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các Hội nghị, hội thảo trực tuyến và trực tiếp của UNESCO tổ chức tại khu vực, Châu Á và thế giới: Tháng 10/2024, thành phố Sơn La vinh dự đại diện cho các thành phố học tập toàn cầu của Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thành phố Học tập Khu vực ASEAN+3 diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Tháng 11/2024, Hội nghị khu vực, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Tháng 12/2024, thành phố tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ Sáu về các Thành phố Học tập (ICLC 6) tại thành phố Jubail, Vương quốc Ả Rập Xê Út.



Thành phố Sơn La tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024. Ảnh: Phạm Liệu

6. Phát triển văn hoá

Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày Lễ, Tết như: Hội Xuân dâng Bác năm 2024; Ngày chạy "Olympic vì sức khỏe toàn dân", gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ … Tiếp tục triển khai hiệu quả 08 nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 1186 của Ban Thường vụ thành ủy về giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thành phố Sơn La: thành lập và hoạt động hiệu quả 36 câu lạc bộ văn hoá các dân tộc; tổ chức"Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Sơn La năm 2024" chào mừng Kỷ niệm 16 năm thành lập thành phố Sơn La (26/10/2008-26/10/2024); tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh đạt giải Nhất toàn đoàn.

7. Đảm bảo an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai kịp thời, hiệu quả: chi trả trợ cấp hàng tháng đúng, đủ, kịp thời cho hơn 2.053 đối tượng chính sách, với số tiền trên 22,5 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Ban Thường vụ thành uỷ về giao cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 82 hộ nghèo, 102 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 43 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Triển khai rà soát phân diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; kết quả, năm 2024 thành phố còn 63 hộ nghèo (giảm 19 hộ, giảm 23,2% so với năm 2023); 203 hộ cận nghèo. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,8%. Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách; đã hỗ trợ 62 hộ di dời khẩn cấp; hỗ trợ 1.706 hộ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp với số tiền trên 1,1 tỷ đồng; tiếp nhận và phân bổ trên 1,2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh cho nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 2; lồng ghép các nguồn vốn triển khai khẩn cấp 5 công trình khắc phục ngập úng trị giá 35 tỷ đồng.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhân văn, nghĩa tình, các tổ chức và nhân dân các dân tộc thành phố đã chung tay ủng hộ công tác xoá nhà tạm, tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 6 huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu và Sốp Cộp với số tiền gần 1,4 tỷ đồng; với tinh thần nhường cơm, xẻ áo nhân dân thành phố ủng hộ các gia đình thiệt hại do lũ bão với số tiền trên 678 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm; Từ nguồn Quỹ cứu trọ tiên tai, thành phố đã hỗ trợ huyện Mường La 50 triệu đồng và huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào 100 triệu khắc phục hậu quả mưa bão.

Thành phố Sơn La thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thành phố Sơn La tiếp tục duy trì top đầu về Chỉ số cải cách hành chính, và Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai cung cấp 276 thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công. Triển khai nhân rộng mô hình"Chính quyền thân thiện" tại 100% xã, phường; tỷ lệ đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch đạt trên 90%. Năm 2024 thành phố tham gia và đạt giải nhất tại 2 cuộc thi trực tuyến:"Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sơn La" và "Tìm hiểu pháp luật về tiếp cận thông tin năm 2024".

Công tác chuyển đổi số được quan tâm: Triển khai mua sắm thiết bị Trung tâm điều hành đô thị thông minh và thuê dịch vụ camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; duy trì phát wifi miễn phí tại các khu vực công cộng, các bộ phận 1 cửa của xã, phường, thành phố, và 100% trường học trên địa bàn; gắn mã QR du lịch thông minh; 100% trường tiểu học, THCS sử dụng sổ điểm, học bạ điện tử; tỷ lệ văn bản điện tử tích hợp chữ ký số đạt 99,3%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử đạt 100%.

9. Đảm bảo quốc phòng – an ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm quân số theo quy định. Huy động 100% quân số, phương tiện để xử lý các tình huống phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch luyện tập, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại 4 xã, phường. Đặc biệt hoà chung khí thế cả nước kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954-7/5/2024, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức hành trình về nguồn, thăm các di tích lịch sử, những địa danh gắn liền với chiến thắng lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu; tổ chức thăm, tặng quà, gặp mặt các CCB, chiến sỹ Điện Biên đang sinh sống trên địa bàn; tổ chức chào đón hơn 3.000 cán bộ, chiến sỹ LLVT tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trở về qua địa bàn thành phố; đã nhân nên tinh thần đoàn kết, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; đồng thời, tạo nên những hình ảnh, tình cảm, dấu ấn tốt đẹp về nhân dân các dân tộc, mảnh đất thành phố Sơn La nghĩa tình, giàu bản sắc văn hoá.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được đảm bảo. Triển khai đồng bộ, toàn diện hiệu quả các Đề án về chuyển hoá, xây dựng địa bàn xã, phường không có ma tuý; Đề án thực hiện Nghị quyết số 12 về "xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Đề án 06 của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo xây dựng 02 mô hình điển hình trong phong trào bảo vệ ANTQ, 01 phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị năm 2024, 02 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, thân thiện, tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Sơn La được giữ vững. Ảnh: Văn Ngọc

10. Phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan dân cử

Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; HĐND thành phố tổ chức 11 kỳ họp, ban hành 49 Nghị quyết; tổ chức 11 phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền; phối hợp tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri và hoàn thành chương trình giám sát, khảo sát đã đề ra; chỉ đạo, phân công các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố chủ động giám sát thường xuyên việc giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố; kết quả đã giải quyết xong 51/68 bằng 75% kiến nghị của cử tri.

Cùng với đó, công tác đối ngoại được tăng cường; Năm 2024, thành phố đã đón tiếp 02 đoàn công tác huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn và huyện Mường Lọng, tỉnh Luông Nặm Thà, nước Cộng hòa DCND Lào; tổ chức đoàn công tác của thành phố sang thăm, dự "Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La - Hủa Phăn năm 2024" tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

2024 – năm gắn liền với những cơn bão: Bão số 2, bão yagi … mưa, lũ, ngập, lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và cướp đi tính mạng hàng trăm con người. Thành phố Sơn La, tuy không có người bị tử vong nhưng hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu; hàng trăm ha hoa màu cùng nhiều tài sản có giá trị của nhân dân bị phá huỷ; di dời khẩn cấp trong đêm, … nhà văn hoá trở thành ngôi nhà chung của nhiều người dân trong nhiều ngày; thiệt hại, mất mát … nhưng với sự quan tâm, kịp thời, tinh thần lá lành đùm lá rách, hơi ấm của tình người, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình một lần nữa được nhân lên trong khó khăn, thách thức, … cơn lũ đi qua, phù sa ở lại, những mầm xanh được vun đắp, cuộc sống đã trở lại bình yên như vốn có, để mỗi người dân thêm tin, yêu và cùng nỗ lực xây dựng bản, làng ngày càng trù phú. Những kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh - những thành quả đó sẽ tiếp tục là nền tảng, động lực để thành phố vững bước đi lên. 4 năm liên tục từ 2020 đến 2023 thành phố được BTV tỉnh uỷ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố Sơn La (Sơn La) ngày càng khang trang. Ảnh: Văn Ngọc

2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu. Đến nay, thành phố đã: Thành lập 04 Tiểu ban phục vụ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và dân chủ quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin tưởng rằng những chỉ tiêu đã hoàn thành từ đầu nhiệm kỳ đến nay và 10 kết quả nổi bật trên tất cả lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố đã đạt được trong năm 2024 sẽ tiếp thêm động lực, củng cố khối đại đoàn kết; xây dựng thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I, ngày càng phát triển xanh, nhanh, bền vững, bình yên và bản sắc; xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc.