Mọc hoang ở các góc vườn, rẻ như cho nhưng được mệnh danh là thần dược

Mọc hoang ở các góc vườn, rẻ như cho nhưng rau dền lại là loại rau cực tốt và được mệnh danh là "thần dược" đối với sức khoẻ.

Rau dền mọc nhiều ở các góc vườn, có giá rất rẻ nên là loại thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Rau dền vị ngọt, mát chứa nhiều dưỡng chất đối với sức khoẻ. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời giúp rau dền được mệnh danh là "thần dược" đối với sức khoẻ.

Tổng quan về rau dền

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec chỉ ra, rau dền là một loại thực vật. Hạt, dầu và lá được dùng làm thực phẩm. Toàn bộ bộ phận của rau dền được sử dụng để làm thuốc. Rau dền được sử dụng để chữa loét, tiêu chảy, sưng miệng hoặc cổ họng và cholesterol cao, nhưng không có bằng chứng khoa học tốt để hỗ trợ những công dụng này.

Rau dền chứa các chất có lợi như chất chống oxy hóa. Người ta quan tâm đến việc sử dụng rau dền chữa bệnh mỡ máu cao vì một số nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng khi chúng ăn rau dền thì có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL, đồng thời tăng cholesterol HDL. Nhưng ăn rau dền dường như không có những lợi ích này ở người.

Rau dền đa dạng về chủng loại. Trong đó, phổ biến nhất là các loại như: rau dền đỏ, rau dền cơm, rau dền gai.

Rau dền đỏ: toàn bộ thân lá của loại rau dền này đều có màu đỏ tía, hàm lượng nước cao. Khi rau dền được nấu chín có nước màu đỏ tươi rất hấp dẫn và đẹp mắt. Loại rau dền này chứa phong phú các thành phần dinh dưỡng như protein, glucid, vitamin và khoáng chất.

Rau dền cơm: với loại rau này thường có hoa ở ngọn. Phần lớn các ngọn non của cây, lá non, thân non đều có thể sử dụng để ăn được. Ngoài ra, những phần rễ, củ, thân cây có thể dùng là thuốc cổ truyền vì thành phần dinh dưỡng ở những vị trí này khá tốt cho hoạt động của cơ thể.

Rau dền rất tốt cho sức khoẻ

Rau dền gai: loại rau dền này thường mọc ở những nơi hoang dại hay vùng đất bị bỏ hoang. Với loại cây này có khẳ năng chịu hạn, chịu nước tốt đồng thời có khả năng nảy mầm cao trong điều kiện không hoàn toàn thuận lợi.

Tác dụng của rau dền đối với sức khoẻ

Ngừa bệnh tim mạch

Báo Lao động dẫn nguồn trang Naturalfoodseries cho biết, rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Cải thiện chứng thiếu máu

Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể có thể gây ra hiện tượng thiếu máu. Hàm lượng sắt dồi dào trong rau dền có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Điều trị ung thư

Báo Dân trí dẫn nguồn trang Boldsky cho biết, rau dền chứa axit amin, sắt, phốt pho, vitamin E, kali, vitamin C và magiê phối hợp với nhau để loại bỏ sự phát triển của các tế bào ung thư. Các chất chống oxy hóa trong rau cũng đóng vai trò chính trong việc ngăn ngừa sự tấn công của bệnh ung thư. Ăn rau dền thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

Cải thiện hệ miễn dịch

Là một nguồn giàu vitamin và chất dinh dưỡng, rau dền đóng vai trò chính trong việc cải thiện hệ miễn dịch. Các axit amin, vitamin E, vitamin K, sắt, magiê, phốt pho và kali hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, và qua đó bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn hoặc vi rút gây bệnh.

Điều trị cholesterol

Là loại rau nhiều chất xơ, rau dền giúp giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Các tocotrienols trong vitamin E làm giảm mức cholesterol xấu, từ đó giúp cơ thể duy trì sự cân bằng cholesterol.

Cải thiện chất lượng da

Giàu vitamin C, rau dền phát triển collagen có tác dụng như một chất chống oxy hóa. Rau dền không chỉ bao gồm các lợi ích sức khỏe, mà còn có lợi ích làm đẹp. Hàm lượng vitamin C trong rau dền giúp cải thiện chất lượng da nhờ sửa chữa các tế bào da chết và phát triển các tế bào mới.

Nguồn chất sắt cao trong rau dền cũng có lợi cho da, đây là một yếu tố thiết yếu của hemoglobin. Nó cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể, giúp làn da rạng rõ hơn. Tương tự, hàm lượng vitamin C cũng giúp thúc đẩy làn da sáng. Hàm lượng nước trong rau cũng giúp giữ cho làn da luôn căng mịn.

Với những tác dụng trên chắc hẳn bạn đã hiểu vì sao rau dền lại được mệnh danh là thần dược đối với sức khoẻ rồi phải không.