Lào Cai: Bắt giữ đối tượng đâm người trọng thương trong đám cưới

Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Tiến Hạnh về hành vi cố ý gây thương tích....

Trước đó khoảng 18h ngày 14/9, Nguyễn Tiến Hạnh (SN 1988, HKTT thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, TP. Yên Bái) đến dự đám cưới tại nhà anh Đỗ Quốc T (trú tại thôn Chính Tiến, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai).

Tại đây, Hạnh và một số người bạn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Sau khi tan đám cưới, hai nhóm đã xảy ra xô xát.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hạnh cùng tang vật. (Ảnh: CAND)

Công an Lào Cai nhanh tay tóm gọn đối tượng

Lúc này, Hạnh bất ngờ lấy từ trong người ra 1 con dao gấp (loại dao nhọn 1 lưỡi) và đâm 2 nhát vào vùng ngực và bụng của một thanh niên tên Nguyễn Văn B. Hậu quả khiến B bị thương nặng và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó Hạnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Thắng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị có địa bàn giáp ranh truy tìm đối tượng Hạnh. Đến ngày 15/9, tổ công tác Công an huyện Bảo Thắng nhanh chóng phối hợp với Công an TP. Yên Bái bắt giữ Hạnh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tổ 5, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, sau đó di lý về Công an huyện Bảo Thắng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.