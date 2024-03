Huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" gắn với các giải thể thao truyền thống huyện năm 2024.

Than Uyên hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Lễ phát động thu hút hơn 1.300 cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Than Uyên tham gia. Lễ phát động được huyện Than Uyên tổ chức thường niên, nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, thanh niên, học sinh tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước".

Hơn 1.300 cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Than Uyên tham gia lễ phát động. (Ảnh: Đinh Đông)

Ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: Những năm qua, huyện Than Uyên luôn quan tâm tới sự nghiệp thể dục, thể thao. Huyện thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Phong trào "Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước". Qua đó góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng giàu đẹp văn minh.

"Phong trào thể thao trên địa bàn huyện ngày càng phát triển sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có 10 cơ sở thi đấu thể thao đạt tiêu chuẩn; Duy trì 18.166 người thường xuyên luyện tập thể thao, 2.510 hộ được công nhận là gia đình thể thao, 46 câu lạc bộ thể thao; 100% các trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất" – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên nhấn mạnh.

Giải việt dã truyền thống thanh niên huyện Than Uyên lần thứ XVIII, thu hút 120 vận động viên tham gia. (Ảnh: Đinh Đông)

Ngay sau Lễ phát động, hơn 1.300 cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã xuống đường chạy tập thể 1km, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân".

120 vận động viên đến từ 15 đoàn, thuộc các xã, thị trấn, các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện tham gia Giải việt dã truyền thống thanh niên lần thứ XVIII. Các vận động viên nam thi đấu ở hai nội dung: Cá nhân, đồng đội với cự ly 10km. Các vận động viên nữ thi đấu ở hai nội dung: Cá nhân, đồng đội nữ với cự ly 5km.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đoạt giải. (Ảnh: Đinh Đông)

Kết thúc Giải việt dã truyền thống thanh niên lần thứ XVIII, Ban tổ chức đã trao 26 giải nhất, nhì, ba, tư, năm cho các vận động viên đoạt giải ở các nội dung thi đấu; Giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Than Uyên.