Nhiều giáo viên, học sinh, hộ nghèo, gia đình chính sách ở 4 xã biên giới của huyện Phong Thổ (Lai Châu): Dào San, Mù Sang, Mồ Sì San, Huổi Luông vừa được nhận quà từ các nhóm thiện nguyện, mạnh thường quân, với tổng trị giá quà hơn 200 triệu đồng.

Tặng quà cho giáo viên và học sinh, hộ nghèo ở 4 xã biên giới

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu, Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Thổ, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 (Quân khu 2) vừa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền 4 xã biên giới, trao tặng quà của các câu lạc bộ, hội nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân cho giáo viên, học sinh, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 4 xã: Dào San, Mù Sang, Mồ Sì San, Huổi Luông.

Theo đó, tại xã Dào San, đại diện các đơn vị đã thay mặt gia đình anh chị Chức Mây (Nam Định) và nhóm thiện nguyện huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) trao tặng hơn 700 chiếc áo ấm đồng phục mới, hơn 300 vở viết cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Dào San; trao tặng 1 tivi 55 inch, gạo ăn cho 36 cháu tại điểm Trường Mầm non Ma Can và tặng gạo ăn cho 29 cháu tại điểm trường Sểnh Sảng B.

Đại diện Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 đã trao 20 triệu đồng để thực hiện chương trình "Cơm nóng cho em" do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tặng cho Trường Mầm non Mồ Sì San; Trao 90 chăn ấm mới, màn, gối cho 30 học sinh nội trú và 38 thùng mỳ tôm do nhóm thiện nguyện huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và các mạnh thường quân huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội tài trợ cho Trường Tiểu học và THCS Mồ Sì San.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Mồ Sì San (Phong Thổ). (Ảnh: Minh Khôi)

Ở xã Huổi Luông, Cựu quân nhân sư Đoàn 236 Phong Thổ đã kết nối, phối hợp với tổ dân phố 17 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Thành phố Hà Nội) trao tặng 350 áo đồng phục cho học sinh; 20 bộ áo dài, váy cho giáo viên Trường PTDTBT THCS Huổi Luông và 50 suất quà cho hộ nghèo, 3 suất quà cho hộ gia đình chính sách.

Tại xã Mù Sang, đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Thổ, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 đã trao tặng 393 áo ấm đồng phục cho học sinh Trường PTDTBT THCS Mù Sang. Số quà này do gia đình anh chị Chức Mây tài trợ.

Qua các phần quà nhằm động viên, chia sẻ, giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh ở xã biên giới của huyện Phong Thổ có điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới; tiếp thêm động lực để giúp các hộ nghèo sớm vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.