Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè (Lai Châu).

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh điểm phức tạp về ma túy

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu và Công an hai huyện Mường Tè, Nậm Nhùn đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện. Nhờ đó, trong 2 năm trở lại đây, lực lượng chức năng đã triệt phá được nhiều đường dây tội phạm về ma túy hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện, tại xã Hua Bum (Nậm Nhùn). Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 52 vụ, 68 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 756,92g hêrôin, 1.904,99g hồng phiến tại địa bàn giáp ranh.

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh điểm phức tạp về ma túy tại địa banf giáp ranh 2 huyện Mường Tè và Nậm Nhùn. (Ảnh: V.T)

Với mục tiêu ngăn chặn, không để phát sinh tái phức tạp về tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ma túy, thời gian tới, lực lượng công an tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, từng bước làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy; Bố trí nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh triệt xóa, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy…

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: V.T)

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đề nghị: Công an hai huyện Mường Tè, Nậm Nhùn cần tập trung rà soát, đánh giá tổng thể tình hình địa bàn, bám chắc sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống ma túy; Tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản theo 5 lĩnh vực, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và công tác đấu tranh với tội phạm ma túy; Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, gắn với công tác quản lý địa bàn, triệt xóa và giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, biên phòng và viện kiểm sát để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.