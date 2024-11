Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 29/9 đến 12/11, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Lai châu đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng, bảo quản liên quan đến VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra 28/30 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng, bảo quản liên quan đến VLNCN trên địa bàn tỉnh. Tại các buổi kiểm tra, sau khi nghe đại diện các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp báo cáo tổng thể về tình hình sử dụng, kinh doanh VLNCN, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn PCCC&CNCH như: Các thủ tục pháp lý có liên quan đến tình hình hoạt động ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị có điều kiện về ANTT; sổ quản lý liên quan đến kinh doanh, xuất, nhập kho VLNCN; hộ chiếu nổ mìn, hợp đồng lao động, chứng chỉ chuyên môn của những người liên quan đến việc sử dụng VLNCN; nội dung kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT...

Thành viên đoàn kiểm tra bình chữa cháy xách tay, các phương tiện chữa cháy khác của Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng đặt tại xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu). Ảnh: TP

Kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và giấy phép sử dụng VLNCN của cơ quan có thẩm quyền cấp cho cơ sở sử dụng, kinh doanh với thực tế tại kho VLNCN của cơ sở đang hoạt động liên quan đến VLNCN; việc chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình ANTT, an toàn PCCC cho các cơ quan có thẩm quyền nắm và theo dõi. Kiểm tra hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH của cơ sở quy định tại Mục 1 Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 và Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an. Việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy định, các điều kiện an toàn, biện pháp, giải pháp về PCCC và CNCH; về số lượng, chất lượng các phương tiện, thiết bị, hệ thống PCCC đã được trang bị, lắp đặt tại cơ sở, các bình chữa cháy xách tay, các phương tiện chữa cháy khác...

Qua kiểm tra 28/30 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ANTT và an toàn về PCCC&CNCH; không có đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bị xử lý vi phạm hành chính.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra tại kho để VLNCN của Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng đặt tại xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu). Ảnh: TP

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và sử dụng VLNCN của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mới ban hành để các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng VLNCN; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước. Từ đó, kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý, cung ứng và sử dụng VLNCN, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước.