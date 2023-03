Lai Châu: Nhiều giải pháp giúp người dân phòng, tránh nạn mua bán người

Chiều 27/3, Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với tỉnh Lai Châu về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012 - 2022.

Những con số biết nói về phòng, chống mua bán người ở vùng nông thôn Lai Châu

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của các ngành chức năng, công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt được các kết quả đáng khích lệ.



Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đẩy mạnh. Lực lượng Công an trực tiếp tuyên truyền cho 100.000 lượt người dân, 1.000 giáo viên và 3.200 học sinh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 2.857 cuộc truyền thông cho 200.000 lượt người, cung cấp 2.704 tài liệu và 6 đĩa phim tuyên truyền.

Công an Lai Châu giữ vai trò nòng cốt, phá nhiều chuyên án và giải cứu nhiều nạn nhân liên quan đến mua bán người. Ảnh Tuấn Hùng

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức được hơn 3.994 buổi tuyên truyền với hơn 155.903 lượt người. Xây dựng 201 tin, bài, phóng sự.

Tổ chức 23 buổi tọa đàm tại các địa bàn trọng điểm về mua bán người. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và ý thức cảnh giác phòng ngừa cho quần chúng Nhân dân trong chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; giải cứu, tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và thực hiện hỗ trợ nạn nhân được chú trọng.

Các đại biểu trong Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị tỉnh Lai Châu làm rõ các nội dung liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý đối với các nạn nhân; công tác quản lý nhân hộ khẩu... qua đó đưa ra nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới. Ảnh Tuấn Hùng

Trong giai đoạn 2012 - 2022, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 89 vụ, 143 đối tượng phạm tội mua bán, phối hợp giải cứu 132 nạn nhân.

Công tác truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy trình, đúng người, đúng tội, tạo được sự răn đe. Nhờ đó, tình trạng mua bán người giảm rõ rệt qua từng năm.

Nhiều giải pháp trong phòng, chống mua bán người

Cũng tại buổi làm việc, các bàn, ngành tỉnh Lai Châu đưa ra nhiều đề nghị: Bộ Công an tiếp tục tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn chuyên trách về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

Cung cấp thêm các tư liệu, bài giảng phục vụ cho công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác phối kết hợp với Công an Trung Quốc để việc trao đổi thông tin xác minh, điều tra các vụ án được nhanh chóng, chính xác, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trần Tiến Dũng đã chia sẻ những khó khăn và đưa ra một số kiến nghị trong việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn trong thời gian qua. Ảnh Tuấn Hùng

Bổ sung, đầu tư kinh phí, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kinh phí hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phòng, chống mua bán người; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn liên quan đến vấn đề hộ tịch cho trẻ em do người bị mua bán mang về nước; hạ tầng viễn thông phục khu vực biên giới; đường tuần tra biên giới; trồng dược liệu dưới tán rừng… từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo sinh kế, việc làm, đảm bảo kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đã đánh giá cao kết quả mà tỉnh Lai Châu đạt được trong công tác phòng, chống mua bán người.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhất trí với báo cáo về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012 - 2022. Ảnh Tuấn Hùng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhận định tình hình mua bán người vẫn còn phức tạp, đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt đối tượng nguy cơ cao, đối tượng yếu thế; chủ động trong công tác phát hiện điều tra xử lý tội phạm về mua bán người.

Tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa xã hội; bố trí ngân sách phù hợp đối với công tác phòng, chống mua bán người; có giải pháp bố trí cán bộ biết tiếng dân tộc địa phương phục vụ tốt cho công tác phòng, chống mua bán người…