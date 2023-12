Sáng nay (5/12), tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều Nghị quyết quan trọng sẽ được thông qua tại Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, cho biết: Năm 2023, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến bất thường, khô hạn, nắng nóng kéo dài, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được phục hồi và phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Kỳ họp thứ mười chính, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 5-8/12. (Ảnh: Thu Hoài)

"Tại Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh Lai Châu dự kiến sẽ xem xét, thông qua 24 dự thảo Nghị quyết, trong đó có 10 dự thảo Nghị quyết thường kỳ và 14 dự thảo Nghị quyết chuyên đề. Có nhiều nội dung rất quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan đến phát triển của tỉnh và đời sống người dân. Vì vậy, các đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, tập trung vào các vấn đề mấu chốt, các nội dung còn có ý kiến khác nhau; Bám sát các quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo các Nghị quyết sau khi thông qua có tính khả thi cao, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh..." – Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Thu Hoài)

Các chỉ tiêu phát triển kinh tê - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch năm 2024. Theo đó, năm 2023, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, như: Tổng lượt khách du lịch tăng 37,1%; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 3,9%, vượt so với kế hoạch, cao hơn 0,2 điểm% so với năm 2022; Giải quyết việc làm cho 9.842 người, đào tạo nghề cho 9.004 người, vượt kế hoạch đề ra…

Sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với việc thực hiện các chỉ tiêu về trồng rừng, trồng chè, cây ăn quả, dược liệu. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển. Văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, y tế, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có bước chuyển biến tích cực, thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp được quan tâm.

Quang cảnh Kỳ họp (Ảnh: Thu Hoài)

Các đại biểu dự Kỳ họp cũng đã nghe các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch năm 2024; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024; Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Kết quả công tác kiểm sát năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024…