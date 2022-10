Lai Châu: Đối thoại về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC

Ngày 25/10, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Nỗ lực đơn giản hoá thủ tục hành chính tại Công an Lai Châu

Theo báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2022, Công an tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận, trả kết quả tổng số 16.661 hồ sơ; giải quyết trên 4.100 thủ tục hành chính; công khai niêm yết toàn bộ TTHC trên 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh đảm bảo đúng quy định; Giám đốc Công an tỉnh ký 2 Quyết định về công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh; triển khai hiệu quả mô hình thí điểm về CCHC ở bộ phận một cửa tại 5 công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng năm 2022 không có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: An ninh Lai Châu)

Tại Hội nghị, trong phạm vi thẩm quyền, các phòng chuyên môn Công an tỉnh đã trả lời những câu hỏi của các đại biểu đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân liên quan đến TTHC như: nhóm câu hỏi về quản lý, đăng ký nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và việc thu sổ hộ khẩu, lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thủ tục gửi trả kết quả trên dịch vụ công trực tuyến; việc đăng ký ngành nghề kinh doanh về nguyên liệu, vật liệu nổ, tập huấn phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu; an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư; thủ tục đăng ký xuất nhập cảnh, thời hạn sử dụng đối với thẻ tạm trú theo giấy phép lao động, cấp lại hộ chiếu; đăng ký quản lý phương tiện, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông…



Đại diện cơ quan doanh nghiệp, nhân dân đặt câu hỏi đối thoại. (Ảnh: An ninh Lai Châu)

Thủ tục hành chính là vì người dân

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, việc đối thoại trực tiếp và giải quyết TTHC giữa Công an tỉnh với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân là cấp thiết và phù hợp. Việc đối thoại trực tiếp được thực hiện minh bạch, đơn giản hóa. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số.

Đối với những nội dung kiến nghị không thuộc thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện trả lời ngay tại Hội nghị, Công an tỉnh sẽ tập hợp chuyển đến đơn vị có thẩm quyền và trả lời bằng văn bản cho các đại biểu.