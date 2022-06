Khởi tố vụ án nữ sinh viên bị bạn trai đánh tử vong tại Lào Cai

Ngày (15/6), lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã đề nghị khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại tổ 5, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai.

Bước đầu, tại Cơ quan Công an thành phố Lào Cai, Phạm Văn T đã khai nhận và thừa nhận hành vi của mình. Ngày 27/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã có Quyết định số 79 về việc trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Trước đó, ngày 17/3/2022, anh Đ.M.N ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai trình báo cháu gái anh là Đ.T.K.L, sinh năm 2000, trú tại tổ 34, phường Kim Tân nghi bị đối tượng Phạm Văn T, 30 tuổi, ở phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đánh bị thương dẫn đến tử vong.

Nữ sinh Đ.T.K.L, sinh năm 2000, ở Thành phố Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thành phố Lào Cai đã triệu tập T đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu T đã thừa nhận hành vi đánh em L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo anh N, Đ.T.K.L có quan hệ tình cảm với Phạm Văn T, 30 tuổi, trú tại tổ 5, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai. Tối 15/3/2022, Phạm Văn T gọi Đ.T.K.L đến nhà anh ta ở Xuân Tăng.

Đến đêm 16/3, anh N nhận điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau đó, gia đình anh đưa L đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), nhưng cô gái 22 tuổi đã tử vong tối 27/3.