Hòa Bình tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ký ban hành công điện số 24/CĐ-UBND về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3; chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công điện số 89/CĐ-TTg ngày 9/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.

Để tập trung khắc phục ảnh hưởng của bão số 3 và đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt khi sắp có mưa lũ xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất; sửa chữa, khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, hồ đập bị hư hại để chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới, nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay sau lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân...

Đồng thời, tiếp tục rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; chỉ được đưa người dân trở về nơi ở cũ khi đảm bảo các điều kiện an toàn.

Mưa lũ làm sạt lở tuyến đường trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở; không để xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người. Đặc biệt lưu ý đến các khu vực cầu, cầu treo dân sinh bắc qua các khu vực có lưu tốc dòng chảy lớn, đỉnh lũ lên xuống thất thường; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo rà soát, kịp thời phát hiện, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê điều trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình tập trung rà soát các khu vực cầu, ngầm, kè, ngòi khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình; bố trí lực lượng cảnh báo, cấm người dân không tắm sông trong thời gian đập thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu: Sở NNPTNT đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai; đảm bảo ổn định sản xuất cho nhân dân; Đôn đốc các địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai; Tổng hợp thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất do ảnh hưởng của thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/7 để theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai. Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo nhiệm vụ được giao.

Sở GTVT tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; chủ động khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính của tỉnh; thực hiện rà soát, đánh giá an toàn cho các cầu, cầu treo dân sinh, các khu vực ngầm đặc biệt tại các khu vực có tình hình thủy văn, địa chất phức tạp, biên độ lũ biến đổi nhanh. Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ. Chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc dự phòng, bố trí lực lượng y, bác sỹ trực, các xe cứu thương để đảm bảo xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố thiên tai.

Sở GD&ĐT chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, hạn chế thiệt hại, bảo đảm cho học sinh có thể đi học trở lại ngay sau bão, lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, lực lượng hiệp đồng, hỗ trợ các địa phương triển khai phương án khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa; rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; chuẩn bị sẵn sàng các phương án để hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi có mưa lũ lớn xảy ra.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh tại các khu vực nguy cơ cao về thiên tai.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ tích nước của các hồ chứa; kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của công trình, kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn đập, đặc biệt lưu ý các công4 trình đã xả tràn; xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý các sự cố phát sinh. Tiếp tục hạ thấp mực nước trong các hồ chứa, thực hiện biện pháp tích nước muộn, chỉ tích nước khi đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ chứa.