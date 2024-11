Để phục vụ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024 và Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2024, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định tạm cấm phương tiện tham gia giao thông một số tuyến đường và cầu Hòa Bình trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Theo đó, tại Công văn số 2082/UBND-KTN ban hành ngày 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo: Tạm cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông lưu thông trên cầu Hòa Bình thời gian từ 20h00p đến hết 21h30p ngày 15/11/2024. Các phương tiện tham gia giao thông lưu thông theo hướng qua cầu Hữu Nghị hoặc các tuyến đường khác theo quy định.

Tỉnh Hòa Bình tạm cấm một số tuyến đường và cầu để phục vụ Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024 và Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2024. Ảnh: Trung Linh.

Tạm cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông lưu thông trên đường Chi Lăng (đoạn từ ngã tư Đồng Lợi đến cầu Sủ Ngòi) và đường M.Colani (đoạn từ trụ sở Công ty Điện lực Hòa Bình đến nút giao với đường Chi Lăng), thời gian từ 18h00p đến hết 22h00p ngày 16/11/2024. Các phương tiện tham gia giao thông theo hướng từ cầu Sủ Ngòi đi Cầu Trắng rẽ vào đường Cù Chính Lan hoặc các tuyến đường khác theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao Công an tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông theo phương án nêu trên. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các hành vi cố ý đưa các phương tiện tham gia giao thông trong thời gian tạm cấm cầu, đường gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024 và Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2024.

Giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để tạo điều kiện chuẩn bị về cơ sở vật chất, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tạm cấm cầu Hòa Bình.