Hòa Bình cho học sinh nghỉ học để tránh siêu bão Yagi

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình vừa ban hành văn bản số 2397/SGD&ĐT-VP về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 . Theo đó, học sinh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình sẽ nghỉ học từ ngày 7 đến hết ngày 9/9 để tránh siêu bão Yagi.

Thực hiện Công văn số 649-CV/TU ngày 06/9/2024 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024; Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 05/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024 trên địa bản tỉnh Hòa Bình;

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoà Bình yêu cầu các đơn vị, trường học (kể cả công lập và tư thục, dân lập) cho học sinh nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động từ ngày 7/9 đến hết ngày 9/9.

Để tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đơn vị, trường học cho học sinh nghỉ học từ ngày 7-9/9. Ảnh: NCHMF.

Đồng thời, thực hiện ngay việc di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi cao, an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Tiếp tục theo dõi sát sao các bản tin dự báo về siêu bão Yagi, các tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai; thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hoà Bình yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; kịp thời báo cáo với Ban Chi huy phòng chống thiên tại tại địa phương, đề nghị các lực lượng chức năng hỗ trợ, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tại nếu cẩn, phối hợp và tạo điều kiện nếu địa phương huy động cơ sở vật chất của nhà trưởng làm nơi tránh bão cho Nhân dân; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của đơn vị, trường học.