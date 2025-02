Kỳ họp thứ hai mươi ba, HĐND huyện Than Uyên thông qua 4 Nghị quyết

Tại kỳ họp thứ hai mươi ba, các đại biểu HĐND huyện Than Uyên khóa XXI đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Ngọc Hải - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Công Dũng - Trưởng Công an huyện Than Uyên và ông Đào Ngọc Cảnh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường do chuyển công tác; cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Giàng A Lẩu - Phó trưởng Công an huyện Than Uyên do chuyển công tác; miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lò Văn Hương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện do chuyển công tác.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Đinh Đông)

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Than Uyên đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết, đó là: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: Đinh Đông)

Phát biểu kết luận Kỳ họp, ông Trịnh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục, quy trình theo quy định pháp luật hiện hành; các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp.