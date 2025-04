Giá tiêu tăng tiếp đồng loạt, nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu tại nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng

Thị trường tiêu lấy lại mốc 157.000 đồng/kg do ảnh hưởng tích cực sau quyết định hoãn áp dụng thuế 90 ngày của Mỹ. Nguồn cung hồ tiêu ngày càng hạn chế do sản lượng sụt giảm ở một số nước sản xuất chính. Do đó nhiều chuyên gia cho rằng, thuế đối ứng của Mỹ khó cản đà tăng giá tiêu.