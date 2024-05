Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm ở Bình Phước, vì sao Trung Quốc mua ít tiêu?

Giá tiêu hôm nay 10/5/2024 trung bình ở mức 101.400 đồng/kg giảm nhẹ 500 đồng so với hôm trước. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 102.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (10/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay biến động giảm trong phạm vi hẹp. Giá tiêu hôm nay 10/5/2024 trung bình ở mức 101.400 đồng/kg, giảm 500 đồng so với hôm trước ở Bình Phước; các địa phương khác giá tiêu vẫn ổn định.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 102.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 101.000 đồng/kg và 102.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 101.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 101.000 đồng/kg và 102.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay biến động giảm tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 101.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (10/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil giữ ổn định, trong khi đó, tiêu Malaysia tiếp tục chững giá. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay đi ngang.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 4.902 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok tiếp tục loanh quanh ở mức 6.303 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay đi ngang. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hôm nay được giao dịch ở mức 4.600 USD/tấn; với loại 550 g/l giao dịch ở mức 4.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay giảm trong phạm vi hẹp chủ yếu do nguồn cung hạt tiêu được bổ sung từ vụ thu hoạch 2023/24, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam – cho hay, trong số các thị trường tăng mạnh nhập khẩu tiêu của Việt Nam chúng ta không thấy xuất hiện thị trường Trung Quốc. Quý I/2024, Trung Quốc chỉ nhập hơn 1.000 tấn tiêu.

Nguyên nhân có thể do thị trường Trung Quốc chưa có nhu cầu cần nhập khẩu; cũng có thể do năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu với lượng lớn, gần 60.000 tấn tiêu, do đó, lượng tồn kho vẫn còn. Đây cũng là một trong những lý do khiến sản lượng xuất khẩu hồ tiêu quý I/2024 giảm.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, quý I/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 56.712 tấn hồ tiêu các loại, trong đó hồ tiêu đen đạt 49.743 tấn, hồ tiêu trắng đạt 6.969 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 235,6 triệu USD, hồ tiêu đen đạt 196,9 triệu USD, hồ tiêu trắng đạt 38,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 26,1%, kim ngạch giảm 0,1%. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu đen đạt 3.966 USD/tấn, hồ tiêu trắng đạt 5.552 USD/tấn, tăng lần lượt 562 USD đối với hồ tiêu đen và 593 USD đối với hồ tiêu trắng so với cùng kỳ 2023. Châu Á là khu vực xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất chiếm 37,7% đạt 21.365 tấn, tuy nhiên so cùng kỳ giảm 54,3%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn nhất tại khu vực châu Á đạt 3.793 tấn, tăng 19,6% và chiếm 6,7%. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm nhiều nhất 95,8% chỉ đạt 1.083 tấn so với 25.919 tấn cùng kỳ.

Thời điểm này, vụ thu hoạch tiêu đã kết thúc, bà con nông dân đã bắt đầu các công đoạn chăm sóc cắt tỉa cành. Tiếp đến là phun rửa vườn bằng các loại thuốc gốc đồng để loại trừ tảo trên thân, lá hạt tiêu.

Sau thu hoạch, bà con nên thăm vườn thường xuyên, từ 3-5 ngày/lần để kịp thời phát hiện và phòng trị sâu bệnh hại trên cây, nhất là rệp sáp khi tấn công sẽ làm cây hạt tiêu suy yếu, có thể gây vàng lá thối rễ và chết chậm.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 4 tháng đầu năm nay xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam giảm về lượng nhưng tăng về giá trị nhờ giá xuất khẩu tăng cao. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ tăng mạnh 45,2%, nhưng giảm sâu hơn 95% ở thị trường Trung Quốc.

Có nhiều yếu tố dẫn tới thành công của Việt Nam khi xuất khẩu vào Mỹ nhưng nhìn chung có hai yếu tố cơ bản là chất lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của nước nhập khẩu, và giá cả của hạt tiêu Việt Nam cũng tương đối cạnh tranh so với các cường quốc xuất khẩu hạt tiêu khác.

Song song với xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhập khẩu một lượng hạt tiêu phục vụ hoạt động chế biến và xuất khẩu sang nước thứ 3. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 12.269 tấn hạt tiêu, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước (gồm 11.748 tấn tiêu đen và 521 tấn tiêu trắng).