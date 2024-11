Giá tiêu đã có 3 phiên hồi phục, Đắk Nông thu mua tiêu với giá cao nhất hôm nay

Giá tiêu hôm nay (10/11): Trong khoảng 139.500 - 141.200 đồng/kg, ổn định. Sau ngày giảm mạnh tới 5.000 đồng/kg hồi đầu tuần, giá tiêu đã có 3 phiên hồi phục. Hiện tại mức giá tiêu đang ngang bằng với thị trường trước ngày công bố kết quả bầu cử Mỹ.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (10/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.500 - 141.200 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.200 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức `141.000 - 141.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 139.500 - 140.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định tại hầu hết các tỉnh trọng điểm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (10/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil đi ngang, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt dưới mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.706 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.180 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.500 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 9.500 USD/tấn.

Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hồ tiêu cho biết: Tồn kho hồ tiêu Việt Nam hiện còn rất ít, còn vụ thu hoạch 2025 dự kiến trễ hơn thường lệ 1-2 tháng và sản lượng giảm do ảnh hưởng hạn hán.

Trong khi đó, Indonesia vừa kết thúc vụ thu hoạch năm 2024, sản lượng còn dồi dào và giá liên tục hạ nhiệt nên doanh nghiệp tranh thủ mua vào.

Ngoài Indonesia, Việt Nam cũng ưu tiên nhập khẩu từ các nước lân cận như Cambodia thay vì các nguồn ở xa như Brazil để tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Theo thống kê bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồ tiêu 10 tháng năm 2024 giảm 1,9% về lượng nhưng giá trị tăng đến 48% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, tháng 10/2024 Việt Nam xuất khẩu được 18.493 tấn hồ tiêu các loại, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 120,2 triệu USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu tiêu đen đạt 99,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 20,4 triệu USD.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 10 đạt 6.284 USD/tấn giảm 28 USD và tiêu trắng đạt 8.029 USD/tấn tăng 191 USD.

Lũy kế 10 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 219.387 tấn hồ tiêu các loại; trong đó, tiêu đen đạt 193.892 tấn, tiêu trắng đạt 25.495 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,1 USD. Tiêu đen 881,6 triệu USD, tiêu trắng đạt 162,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu giảm 1,9% (tiêu đen giảm 3,3%, tiêu trắng tăng 10,8%), tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng đến 48%.

Nguyên nhân là do giá tiêu xuất khẩu trong năm 2024 đạt mức cao hơn nhiều so với năm 2023. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 4.971 USD/tấn, tăng 1.528 USD và tiêu trắng đạt 6.626 USD/tấn, tăng 1.671 USD so với cùng kỳ.