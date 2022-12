Giá thịt heo cuối năm giảm từ chuồng đến chợ

Thông thường, cứ vào dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán, người chăn nuôi vui mừng vì giá heo tăng cao, thì năm nay, giá thịt heo lại giảm từ chuồng đến chợ.

Hàng năm, nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ tăng mạnh do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp Tết, khiến giá heo hơi sẽ tăng dần từ thời điểm nửa cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, diễn biến giá heo hơi và giá thịt heo năm 2022 lại hết sức khác thường với diễn bién giảm từ chuồng đến chợ.

Giá heo hơi hôm nay 2/12 giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trên cả nước

Trong sáng nay 2/12, giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước vẫn biến động giảm nhẹ. Trong đó, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg; tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg; tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Tính chung, trong tháng 11/2022, giá heo hơi trên cả nước giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc giảm với mức giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg; thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận giá giảm 2.000 – 3.000 đồng/kg; thị trường khu vực miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg. Trong khi đó giá thành chăn nuôi hiện vẫn ở mức cao, bình quân 60.000 đồng/kg, thì nguy cơ thua lỗ cho người chăn nuôi heo là điều chắc chắn.

Tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, giá thịt heo dao động trong khoảng 90.000 - 130.000/kg. Cụ thể, thịt mông sấn duy trì ở mức 90.000 đồng/kg; thịt chân giò 100.000 đồng/kg; thịt ba chỉ duy trì ở mức 105.000 - 110.000 đồng/kg; sườn thăn giá 120.000 - 130.000 đồng/kg… Với mức giá thịt heo hiện nay, giảm khoảng 40.000 đồng so với thời điểm tháng 9. Còn nếu so với thời điểm giữa năm, hiện giá heo hơi và giá thịt heo giảm 30%. Dù giá giảm, nhưng sức tiêu thụ tại các chợ cũng rất chậm.

Chị Nguyễn Thị Hoa – Tiểu thương chợ Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ, tôi vừa nghỉ chợ mấy ngày qua. Hôm nay mới đi bán trở lại. Thời gian trước giá tăng, người tiêu dùng cũng hạn chế mua, nhưng nay giá giảm, việc buôn bán vẫn rất chậm. Lượng tiêu thụ thịt heo giảm mạnh khiến những người tiêu thương như chúng tôi cũng cảm thấy nản. Buôn bán thì ế ẩm, mà không đi bán hàng thì dần dần mất hết khách quen. Nếu qua giờ sáng mà không bán được thì đầu giờ trưa chúng tôi phải tìm cách "đẩy hàng" đi, nhằm thu hồi vốn.

Người tiêu dùng mua thực phẩm tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Theo ông Nguyễn Quốc Đạt - Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam - Hội Chăn nuôi Việt Nam, năm 2022, ngành chăn nuôi đã gặp nhiều khó khăn, hiệu quả mang lại cho người chăn nuôi thấp. Tuy hiện nay giá cả không thuận lợi cho người chăn nuôi nhưng số lượng dự trữ nguồn cung cho dịp cuối năm tương đối ổn định. Dự báo nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ giảm so với những năm trước do nhiều lí do khách quan và chủ quan.

Chia sẻ về khả năng cung ứng nông sản của tỉnh Bình Dương trong dịp lễ tết cuối năm 2022, đầu năm 2023, ông Lê Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - thông tin, tổng đàn heo của Bình Dương là khoảng 13,7 triệu con, khả năng cung ứng hàng ngày khoảng 7.000 - 8.000 con, trong đó 1.500 con cung ứng cho thị trường nội tỉnh, còn lại là sản xuất cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Mỗi ngày, Bình Dương có thể cung ứng khoảng 70.000 con gà thịt, trong đó 35.000 con cung ứng cho nội tỉnh, còn lại cung ứng cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Để đảm bảo cung ứng hàng hóa cho dịp Tết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Công thương tỉnh Bình Dương và các đơn vị cung ứng lớn trên địa bàn địa phương xây dựng kế hoạch bình ổn giá với thị trường nội tỉnh. Đối với những thị trường lân cận, nguồn cung thịt heo và thịt gà còn rất dồi dào và có khả năng kết nối, cung ứng cho nhiều tỉnh, thành khác.

Đồng Nai là "thủ phủ" cung cấp thịt heo cho nhiều địa phương. Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai – nhận định, giá heo hơi tại địa phương đang ở mức thấp, dao động 48.000 - 53.000 đồng/kg, trong khi hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi, vật tư chăm sóc đang neo ở mức rất cao. Đây là điều rất khó cho người chăn nuôi. Hiện địa phương đang chỉ đạo để cố gắng duy trì đàn heo, đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cần có giải pháp khi giá heo hơi xuống mức thấp.

Trong bối cảnh giá heo hơi tiếp tục giảm sâu và duy trì ở mức thấp, thậm chí thấp hơn giá thành, các chuyên gia cho rằng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có các biện pháp cần thiết, cũng như có sự phối hợp với Bộ Công Thương để đưa giá heo hơi về mức phù hợp với thị trường để đảm lợi ích cân đối giữa các bên.

Về vấn đề này, ông Lê Viết Bình - phó chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách tại TP. Hồ Chí Minh - cho biết, vừa qua Thủ tướng rất quan tâm đến các mặt hàng nông sản có khả năng tiêu thụ kém, trong đó có mặt hàng thịt heo.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng với tinh thần nếu giá heo xuống dưới giá thành sản xuất thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Bộ Công Thương áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi, bao gồm các biện pháp kiểm soát nhập heo đông lạnh theo quy định hoặc dự trữ heo vào kho lạnh.

Tuy nhiên, biện pháp dự trữ heo vào kho lạnh thì chưa cần thiết. Do đó các địa phương khuyến cáo không bán tháo đàn, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong dịp Tết.