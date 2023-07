Giá lợn hơi miền Nam biến động, miền Bắc vẫn neo ở mức cao

Giá lợn hơi hôm nay 10/7: Giá lợn hơi khu vực miền Bắc giữ giá nhưng ở miền Nam liên tục biến động. Tại phía Nam các tỉnh Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp tăng thêm 1-2 giá, ngược chiều ở Cần Thơ và Vĩnh Long lại giảm 1.000 đồng/kg - mức giá dao động trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 10/7: Giá lợn hơi có thể tăng lên 70.000 đồng/kg không?

Giá lợn hơi hôm nay 10/7/2023, tại khu vực phía Bắc giữ giá. Giá lợn hơi tại miền Bắc đi ngang, mức giá vẫn giữ ổn định - cao nhất nước, trung bình đạt gần 65.000 đồng/kg.

Tại phía Nam các tỉnh Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp giá lợn hơi tăng thêm 1-2 giá, ngược chiều ở Cần Thơ và Vĩnh Long lại giảm 1.000 đồng/kg - mức giá dao động trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg.

Ngày 10/7, giá lợn của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đứng ở mức 67.000 đồng/kg (khu vực miền Bắc); 62.500 đồng/kg (khu vực miền Trung, miền Đông, miền Tây). Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 45.500 đồng/kg, tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua.

Tại Trung Quốc, giá lợn hơi trong tháng 6/2023 dao động ở mức thấp, trung bình đạt 14,24-14,4 NDT/kg. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung trên thị trường nội địa Trung Quốc tăng. Hiện nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc có dấu hiệu tích cực. Trung Quốc đang phải đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi, trong khi nhu cầu thịt lợn đang dần phục hồi, những rủi ro về nguồn cung suy giảm có thể sẽ đẩy giá mặt hàng này tăng. Giới phân tích cảnh báo đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi lần này có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh Trung Quốc đã dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Sự gia tăng di chuyển của hàng hoá và các phương tiện có thể khiến mầm bệnh lây lan nhanh chóng ra nhiều khu vực khác.

Trong báo cáo mới đây, Ngân hàng dịch vụ tài chính Rabobank dự báo sản xuất thịt lợn của Trung Quốc sẽ giảm mạnh trong quý II/2023 và đẩy giá thịt lợn tăng trở lại. Tiêu thụ thịt lợn của Trung Quốc năm 2023 dự báo cũng sẽ tăng nhẹ so với năm 2022 do nhu cầu của người tiêu dùng hồi phục sau đại dịch Covid-19. Giá lợn của Trung Quốc tốt lên cũng tác động tới giá lợn hơi của Việt Nam.

Giá lợn hơi miền Nam biến động, miền Bắc vẫn neo ở mức cao

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, chăn nuôi lợn cả nước trong 6 tháng đầu năm gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào ở mức cao tăng, giá bán các loại sản phẩm không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi bị giảm mạnh. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6 tăng khoảng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 2.325,6 nghìn tấn, tăng 6,5%; tổng số gia cầm tăng khoảng 0,9%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 1041,8 nghìn tấn, tăng 4,8%; sản lượng trứng gia cầm ước đạt 9,1 tỷ quả, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý I, giá bán thịt lợn hơi vẫn ở mức thấp, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhưng đến quý II, giá thịt lợn hơi đã tăng khá. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu đầu vào (thức ăn chăn nuôi, các chi phí khác…) đã tăng trong thời gian dài và hiện ở mức cao nhưng giá xuất bán sản phẩm đầu ra không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi bị giảm mạnh, nên nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không thể bù lỗ nên đã phải dừng nuôi. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp và chuỗi liên kết sản xuất lại có xu hướng mở rộng sản xuất khi giá sản phẩm đầu ra tăng. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2023 tăng khoảng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2325,6 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 6/2023, cả nước phát sinh 22 ổ dịch tại 06 tỉnh. Tổng số lợn bị tiêu hủy là 409 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 172 ổ dịch tại 34 tỉnh; tổng số lợn bị tiêu hủy là 6.277 con. So với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch giảm 79,64%; số lợn phải tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 85,47%. Hiện nay, cả nước có 39 ổ dịch thuộc 16 huyện của 11 tỉnh chưa qua 21 ngày.

Tại thị trường trong nước, trong tháng 6/2023, giá lợn hơi trên cả nước liên tục tăng. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tăng 2.000 – 4.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 60.000 – 63.000 đồng/kg. Theo đó, 63.000 đồng/kg là mức giao dịch cao nhất khu vực, được ghi nhận tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ và Thái Bình. Các tỉnh, thành còn lại duy trì thu mua với giá trong khoảng 60.000 – 62.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng 2.000 – 4.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 58.000 – 62.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Quảng Bình và Ninh Thuận cùng thu mua lợn hơi với giá 59.000 đồng/kg – ngang với Hà Tĩnh và Bình Định. Tỉnh Thanh Hóa thu mua lợn hơi với giá 62.000 đồng/kg. Thương lái tại tỉnh Nghệ An giao dịch với mức 61.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi tăng 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 58.000 – 60.000 đồng/kg. Trong đó, 58.000 đồng/kg là mức giao dịch được ghi nhận tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang và Bạc Liêu. Các địa phương còn lại duy trì thu mua lợn hơi với giá trong khoảng 59.000 – 60.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo, giá lợn hơi sau khi chạm ngưỡng 67.000 đồng/kg có thể tiếp tục đi lên vài giá nữa. Điều này phù hợp với nhận định của các chuyên gia trong ngành khi cho rằng giá thịt lợn có thể duy trì mức tăng trong bối cảnh sức mua có dấu hiệu cải thiện về cuối năm.

Được biết, Vietcombank Securities (VCBS) dự báo nguồn cung thịt lợn sẽ giảm mạnh trong nửa cuối năm nay do thời gian qua các hộ chăn nuôi e ngại tái đàn. Các hộ chăn nuôi hiện chiếm 38% sản lượng thịt lợn tại Việt Nam.

Về phía cầu, xu hướng giảm tiêu thụ thịt lợn tại Việt Nam đang dần chững lại và ổn định hơn. Thịt lợn đang trở lại là nguyên liệu cho nhiều món ăn truyền thống của người dân nên xu hướng giảm sẽ chững lại ở mức nhất định.

Hãng nghiên cứu Fitch Solution cũng dự báo tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thịt lợn của Việt Nam trong giai đoạn 2018-2026 sẽ tăng lên 25%, cho đến năm 2026, tiêu thụ thịt lợn bình quân ở Việt Nam là 31kg/người.

VCBS nhận định giá thịt lợn sẽ tăng trở lại vào khoảng tháng 8 và 9/2023 khi nguồn cung đang sụt giảm và sức mua tăng trở lại. Nhờ đó, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp chăn nuôi lợn được cải thiện trong thời gian tới.

Thực tế, trong tháng 6 vừa qua, mặt bằng giá lợn hơi trên toàn quốc đã đạt quanh mức 61.000 – 62.000 đồng/kg, tăng 10,7% so với tháng 5 trước đó và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là vùng giá cao nhất kể từ tháng 10/2022 đến nay.

Nhu cầu tiêu thụ cải thiện trong bối cảnh nguồn cung thịt lợn sụt giảm do dịch tả lợn châu Phi và tỷ lệ tái đàn thấp giúp cho giá lợn hơi hồi phục đáng kể từ mức đáy 48.800 đồng/kg trong quý I/2023.

Mặc dù giá đã tăng đáng kể nhưng đại đa số các hộ nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ trên toàn quốc vẫn chưa vội tái đàn sau thời gian thua lỗ kéo dài, và có tâm lý tiếp tục chờ đợi giá lợn hơi ổn định hơn trước khi ra quyết định mở rộng chăn nuôi trở lại.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, sức mua thịt lợn trên thị trường đang dần cải thiện, nhu cầu mua thịt lợn chế biến cho các loại sản phẩm thực phẩm cho mùa lễ hội đang dần cải thiện. Điều này sẽ tạo động lực duy trì đà phục hồi giá lợn hơi thời gian tới.

Hiện KB Securities Việt Nam (KBSV) dự báo giá lợn hơi sẽ tiếp tục xu hướng hồi phục và dao động quanh mức 68.000 đồng – 70.000 đồng/kg trong giai đoạn nửa cuối năm nay, tương ứng mức tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022; chủ yếu nhờ việc nguồn cung tiếp tục sụt giảm và giá thịt lợn được đưa ra khỏi diện các mặt hàng bình ổn.