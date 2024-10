Giá lợn hơi đứng ở mức cao, lo thịt nhập khẩu, lợn nhập lậu gia tăng

Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện đạt mức cao 66.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm và đang ở mức 62.900 đồng/kg. Thị trường trong nước lo ngại thịt đông lạnh nhập khẩu và lợn nhập lậu sẽ gia tăng.

Giá lợn hơi hôm nay 05/10/2024, giữ giá ổn định ở mức cao

Giá lợn hơi hôm nay 05/10/2024, giữ giá ổn định. Thị trường miền Bắc giữ giá tốt thời gian dài, trung bình giao dịch 68.400 đồng/kg.

Các tỉnh miền Trung đi ngang, có chênh lệch giá tùy vào vị trí địa lý, khoảng dao động 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam không biến động, các tỉnh thu mua trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện đạt mức cao 66.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm và đang ở mức 62.900 đồng/kg.

Trong tháng 9/2024, giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước biến động không đồng nhất. Tại khu vực miền Bắc và Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 57.000 - 71.000 đồng/kg, từ đầu cho đến gần giữa tháng 9/2024 tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/kg, nhưng đến gần cuối tháng lại giảm 8.000 - 9.000 đồng/kg so với tháng 8/2024. Trong khi đó, tại khu vực miền Nam giá lợn hơi dao động trong khoảng 57.000 - 67.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg trong những ngày đầu tháng 9/2024, đến giữa tháng lại tăng trở lạitừ 1.000 - 2.000 đồng/kg, sau đó giảm từ 6.000-7.000 đồng/kg, cho đến gần cuối tháng tăng 3.000 đồng/kg so với tháng 8/2024.

Theo quy luật của thị trường, thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8, giá thịt lợn sẽ có xu hướng giảm nhẹ do đây là thời gian nghỉ hè của học sinh và tăng trở lại vào tháng 9 do học sinh trở lại trường.Tuy nhiên, thời gian này của năm nay, một số tỉnh khu vực phía Bắc bị thiệt hại chăn nuôi do ảnh hưởng của bão số 3. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bão số 3 đã gây ra thiệt hại ở mức rất lớn khiến hơn 21 nghìn con gia súc, 2,6 triệu con gia cầm bị chết.

Đây là những con số thống kê ban đầu về số lượng, còn về giá trị thiệt hại là chưa thể tính toán hết được. Đáng chú ý, có những trang trại chăn nuôi bị ngập, làm chết hàng nghìn con lợn; số khác phải “bán chạy” do chuồng trại bị hư hỏng. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ đang nuôi lứa lợn để chuẩn bị cho Tết nhưng phần nhiều trong số này thiệt hại. Để nuôi lợn thương phẩm, cần ít nhất 5 tháng, nhưng hiện tại đã bước sang tháng 9 (âm lịch), do đó việc tái đàn trở lại phục vụ cho dịp Tết cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Tình hình nhập khẩu: Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 557,11 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,109 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng và tăng 22,9%về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2023. Thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam vẫn là Ấn Độ chiếm 22,5% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, với 125,14 nghìn tấn, trị giá 413,67 triệu USD, tăng 22,7% về lượng và tăng 37,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp theo, nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ nhiều thị trường tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 như: Úc, Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Ba Lan, Hàn Quốc, Hà Lan, Ác-hen-ti-na, Hồng Công, I-ran, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Nhật Bản… Trái lại, nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt giảm từ một số thị trường lớn như: Nga, Bra-xin, Tây Ban Nha.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu: thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt trâu tươi đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… Nhìn chung lượng nhập khẩu các chủng loại đều tăng, trừ thịt lợn tươi ướp lạnh giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt 64,24 nghìn tấn, trị giá 144,43 triệu USD, giảm 5,9% về lượng và giảm 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá trung bình nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh về Việt Nam ở mức 2.245 USD/tấn, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được nhập khẩu từ 32 thị trường trên thế giới, trong đó Bra-xin chiếm 38,5% tổng lượng nhập khẩu, Nga chiếm 30,8%, Ca-na-đa chiếm 9,1%, Đức chiếm 5,6%, các thị trường khác chiếm 15,9%.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 9 tổng đàn lợn cả nước đạt trên 26 triệu con tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, đàn gia cầm có tới 570,8 triệu con, tăng đến 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vấn đề lo ngại của người chăn nuôi vẫn là thịt nhập khẩu tăng mạnh.