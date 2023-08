Giá hạt tiêu tiếp tục giảm mạnh tại các khu vực trồng trọng điểm

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay 17/8 tại các khu vực trọng điểm giảm 500 – 1.000 đồng, giao dịch ở mức 69.000 – 72.000 đồng/kg. Vụ thu hoạch tiêu vụ mùa năm 2023 của Việt Nam cơ bản đã kết thúc, sản lượng ước đạt gần 200.000 tấn.

Giá hạt tiêu tiếp tục giảm mạnh tại các khu vực trồng tiêu trọng điểm

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay 17/8 tại các khu vực trọng điểm giảm 500 – 1.000 đồng, giao dịch ở 69.000 – 72.000 đồng/kg. Giá tiêu ở Chư Sê (Gia Lai) đứng ở mức 69.000 đồng/kg. Giá tiêu ở Châu Đức (Bà Rịa) đứng ở mức 72.000 đồng/kg. Giá tiêu ở Đắk Lắk, Đắk Nông đứng ở mức 70.000 đồng/kg. Giá tiêu ở Bình Phước ở mức 71.000 đồng/kg.

Theo nguồn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới ngày 16/8 (theo giờ địa phương) có diễn biến như sau: Giá tiêu đen Lampung Indonesia tăng 0,24% lên ở 4.255 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 chốt tại 3.350 USD/tấn; Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA không đổi ở 4.900 USD/tấn; Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550g/l lần lượt ở mức 3.500 USD/tấn và 3.600 USD/tấn; Giá tiêu trắng Muntok cộng 0,24% chốt ở 6.626 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA giữ vững mức 7.300 USD/tấn; Giá tiêu trắng Việt Nam có mức 5.100 USD/tấn; Giá tiêu GARBLED, UNGARBLED, NEW của Ấn Độ chốt lần lượt ở 61.400 rupee/100kg; 59.400 rupee/100kg và 47.800 rupee/100kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), vụ thu hoạch tiêu vụ mùa năm 2023 của Việt Nam cơ bản đã kết thúc, sản lượng ước đạt gần 200.000 tấn, tăng 9,3% so với vụ mùa năm 2022. Tuy nhiên, hiện nguồn cung hạt tiêu nội địa chỉ có ở một số kho và giới đầu cơ với tổng sản lượng dự kiến sẽ không còn đủ để xuất khẩu cho những tháng cuối năm nếu trung bình mỗi tháng xuất khẩu từ 15.000 – 20.000 tấn.

Vụ thu hoạch tiêu vụ mùa năm 2023 của Việt Nam cơ bản đã kết thúc, sản lượng ước đạt gần 200.000 tấn.

Những ngày đầu tháng 8/2023, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu tại Indonesia tăng mạnh so với cuối tháng 7/2023; tại Việt Nam và Brazil ổn định.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 8/8/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng tới 414 USD/tấn so với ngày 28/7/2023, lên mức 4.128 USD/tấn. Tại cảng Muntok, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 378 USD/tấn so với ngày 28/7/2023, lên mức 6.807 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 8/8/2023, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu ổn định ở mức 3.500 USD/tấn và 3.600 USD/tấn, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định mức 5.100 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 8/8/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu ổn định so với ngày 28/7/2023, ở mức 2.900 USD/tấn. Dự báo thị trường hạt tiêu toàn cầu sẽ tăng do nguồn cung giảm, nhu cầu tăng. Hiện nguồn cung hạt tiêu tại Việt Nam không nhiều. Tại Indonesia, sản lượng hạt tiêu năm 2022 giảm 22% so với năm 2021, dự kiến sẽ tiếp tục giảm 15% trong năm 2023. Tại Ấn Độ, yếu tố thời tiết tại vùng sản xuất chính của nước này không thuận lợi, khiến sản lượng dự báo giảm 30 – 32%, trong khi nhu cầu hạt tiêu tại thị trường nội địa tăng đột biến khi mùa lễ hội sắp đến. Tại Brazil, dự báo vụ mùa năm 2023, sản lượng hạt tiêu của nước này sẽ giảm khoảng 10 – 15% so với vụ mùa năm 2022. Do đó, việc thu mua hạt tiêu gặp khó khăn khi người dân có tâm lý găm giữ hàng nhiều hơn. Trong khi đó, khâu vận chuyển và xuất khẩu tại cảng Vitoria của Brazil đang gặp khó khăn.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt gần 15,26 nghìn tấn, trị giá 56,92 triệu USD, giảm 28,2% về lượng và giảm 25,8% về trị giá so với tháng 6/2023, so với tháng 7/2022 giảm 18,3% về lượng và giảm 27,7% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 167,92 nghìn tấn, trị giá 540,13 triệu USD, tăng 18,1% về lượng, nhưng giảm 15,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, châu Âu và Trung Quốc có triển vọng tích cực vào cuối năm. Điều này sẽ tác động tích cực lên sức mua hàng hóa, trong đó có hạt tiêu và gia vị. Bên cạnh đó, trong xu thế lo ngại chung của tình hình lương thực thế giới có khả năng sẽ thiếu hụt, Ấn Độ đã đưa ra hạn chế cấm xuất khẩu gạo, Nga tuyên bố rút khỏi thoả thuận biển Đen cũng là tín hiệu hỗ trợ cho thị trường nông sản nói chung và gia vị thế giới nói riêng.

Tháng 7/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.731 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 6/2023, nhưng vẫn giảm 11,6% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.217 USD/tấn, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 7/2023 so với tháng 7/2022, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường truyền thống và tiềm năng giảm, ngoại trừ Ấn Độ, Đức và Thái Lan. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù tốc độ xuất khẩu hạt tiêu sang hai thị trường trên ghi nhận tăng cao, tuy nhiên lượng xuất khẩu sang các thị trường này vẫn ở mức thấp.