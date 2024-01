Giá củ sắn tươi tiếp tục tăng, nhà máy lại "đói" nguyên liệu

Từ đầu tháng 01/2024 đến nay, giá củ sắn tươi tại khu vực miền Trung trở ra phía Bắc tiếp tục tăng, đẩy giá thành sản xuất tăng cao. Mặc dù giá mua vào sản phẩm tinh bột sắn của khách hàng Trung Quốc theo đường bộ (DAF) có tăng nhẹ, nhưng chưa đạt kỳ vọng của các nhà máy sắn Việt Nam.

Giá củ sắn tươi tại khu vực miền Trung trở ra phía Bắc tiếp tục tăng

Trong nước, giá sắn nguyên liệu tại khu vực miền Trung và miền Bắc đầu tháng 1/2024 tăng so với cuối năm 2023.

Theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, ngày 08/01/2024, giá sắn tươi tại các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ so với cuối tháng trước, hiện giá thu mua dao động ở mức 2.700-2.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với cuối tháng trước. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung, giá sắn tươi được thu mua ở mức 2.850-3.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với cuối tháng trước.

Giá sắn tươi thu mua tại Kon Tum dao động ở mức 2.700-3.100 đồng/kg, ổn định so với cuối tháng trước. Giá xuất khẩu sắt lát cũng được giữ ổn định so với cuối tháng trước. Hiện giá xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 290 USD/tấn FOB Quy Nhơn; giá xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc khoảng 330 USD/tấn FOB Quy Nhơn.

Trong khi đó, giá tinh bột sắn xuất khẩu tăng so với cuối tháng trước. Hiện các nhà máy Việt Nam đang chào bán tinh bột sắn với mức giá trong khoảng 510-530 USD/tấn FOB cảng thành phố Hồ Chí Minh, tăng10 USD/tấn so với cuối tháng trước. Giá tinh bột sắn giao tại Móng Cái và Lạng Sơn dao động ở mức 3.900-4.150 CNY/tấn, tăng 100 CNY/tấn so với cuối tháng trước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023, diện tích sắn trên cả nước đạt khoảng 511,5 nghìn ha, giảm 18,8 nghìn ha so với năm 2022; năng suất trung bình đạt 204 tạ/ha, tăng khoảng 3,6 tạ/ha và sản lượng ước đạt 10,43 triệu tấn củ tươi, giảm khoảng 196,3 nghìn tấn so với năm 2022.

Trong vụ sắn năm nay, các vùng nguyên liệu sắn tại nhiều tỉnh trong cả nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu chế biến của các nhà máy. Do những năm gần đây bệnh khảm lá sắn phát triển mạnh, giá thu mua thấp nên hiệu quả trồng sắn không cao.



Vì thế, diện tích sắn trên địa bàn nhiều tỉnh cũng giảm dần. Năm nay, thị trường ổn định, nhưng các nhà máy chế biến tinh bột sắn lại không đủ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất.

Năm 2023, mặc dù xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn giảm so với năm 2022, nhưng đây vẫn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD.

Tính riêng mặt hàng sắn, năm 2023, xuất khẩu sắn đạt 821,51 nghìn tấn, trị giá 231,64 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 4,9% về trị giá so với năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân sắn năm 2023 ở mức 282 USD/tấn, giảm 2,9% so với năm 2022.

Về giá xuất khẩu: Năm 2023, giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn đạt mức cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. Giá sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu năm 2023 đạt 441,5 USD/tấn, tăng 2,1% so với năm 2022.

Năm 2023, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 91,52% về lượng và chiếm 90,99% về trị giá trong tổng xuất khẩu của cả nước, đạt 2,7 triệu tấn, trị giá 1,18 tỷ USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 7,7% về trị giá so với năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2023 ở mức 438,9 USD/tấn, tăng 1,7% so với năm 2022. Nhu cầu sắn và các sản phẩm từ sắn của Trung Quốc chậm lại trong mấy tháng cuối của năm 2023 đã ảnh hưởng đến xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam.