Giá cà phê tăng tại hàng loạt tỉnh, nguồn cung đang thắt chặt

Giá cà phê hôm nay (7/1) tiếp tục tăng 300 - 500 đồng/kg, lên mức 120.300 - 121.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (7/1)

Giá cà phê trong nước hôm nay ở quanh mức 120.300 - 121.000 đồng/kg, tăng 300 - 500 đồng/kg so với hôm trước. Giá Robusta trên sàn giao dịch thế giới tăng nhẹ bởi nguồn cung thắt chặt sau khi xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại.

USDA dự báo, sản lượng cà phê toàn cầu sẽ phục hồi trong niên vụ 2024/25 nhờ sản lượng tăng lên ở Việt Nam và Indonesia.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng nhẹ 0,32% (16 USD/tấn) so với cuối tuần trước, lên mức 4.984 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 0,06% (3 USD/tấn) đạt 4.900 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 giảm không đáng kể 0,02% (0,05 US cent/pound), đứng ở mức 318,6 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 tăng nhẹ 0,19% (0,6 US cent/pound), lên mức 315,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang được các đại lý thu mua ở mức 121.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg lên mức 120.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được giao dịch ở mốc 120.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Trong năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 1,34 triệu tấn cà phê, giảm 17,2% so với năm 2023. Tính riêng tháng 12/2024, nước ta đã xuất khẩu 126.000 tấn cà phê, giảm 39,3% so với cùng kỳ năm trước đó. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh thu xuất khẩu cà phê trong năm 2024 đạt 5,6 tỷ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Đây là năm thành công cho xuất khẩu cà phê của Việt Nam với doanh thu đạt mức kỷ lục. Mưa ở Việt Nam khiến vụ thu hoạch 2024/25 chậm lại và làm dấy lên lo ngại về chất lượng.

Các chuyên gia dự báo, thị trường sẽ sôi động hơn trong tuần này sau khi im ắng do nghỉ lễ trước đó. Giới đầu tư cũng đang chờ đợi các thông tin kinh tế quan trọng từ Mỹ. Vận tải đường biển vẫn là nỗi lo khi chưa thấy có tín hiệu giảm.

Dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, sản lượng cà phê toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi trong niên vụ 2024/25, chủ yếu nhờ sản lượng tăng lên ở Việt Nam và Indonesia. Trong khi đó, với mức tiêu thụ đang tăng, lượng cà phê tồn kho toàn cầu vào cuối năm 2024 sẽ giảm hơn nữa, xuống còn 20,9 triệu bao.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khi nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu dùng của các nước trên thế giới gia tăng.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự kiến tăng 1,8 triệu bao trong năm 2025, lên 24,4 triệu bao nhờ nguồn cung cải thiện. Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu trong năm 2025 dự kiến sẽ tăng thêm 5,1 triệu bao, đạt mức 168,1 triệu bao. Phần lớn mức tăng chủ yếu từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Trung Quốc.