Giá cà phê đồng loạt giảm, nông dân thiếu động lực thu hoạch sớm

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt ở mức 108.200 – 108.600 đồng/kg. Vụ thu hoạch ở Việt Nam sẽ bắt đầu tăng tốc vào tháng tới. Giá cà phê gần đây sụt giảm khiến người nông dân không có động lực để bắt đầu thu hoạch sớm.

Cập nhật giá cà phê ngày 30/10

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 01/2025 trên sàn London giảm mạnh 104 USD, ở mức 4.398 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 4,25 cent chốt ở 248,1 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm mạnh 1.800 – 2.100 đồng/kg tại các địa phương, xuống còn 108.200 – 108.600 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm 2.100 đồng/kg, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê với giá 108.600 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng đang được giao dịch ở mức 108.600 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 108.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê đang được giao dịch với giá thấp nhất là 108.200 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg.

Giá cà phê gần đây sụt giảm khiến người nông dân không có động lực để bắt đầu thu hoạch sớm.

Giá cà phê giảm trở lại do lo ngại về nguồn cung giảm bớt khi cơn bão Trami được cho là đã không ảnh hưởng nhiều đến vùng cà phê trọng điểm của Việt Nam. Trong khi bão Kong-rey đổi hướng đi về phía Đài Loan.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2024 đạt 21,5 nghìn tấn, trị giá 125,8 triệu USD, tăng 0,4% về lượng và tăng 7,5% về trị giá so với nửa đầu tháng 9/2024. So với tháng nửa đầu tháng 10/2023 tăng 20,5% về lượng và tăng 98,0% về trị giá. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt xấp xỉ 1,13 triệu tấn, trị giá 4,44 tỷ USD, giảm 11,1% về lượng, nhưng tăng 39,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tại hội nghị "Tổng kết niên vụ cà phê 2023/24, và phương hướng nhiệm vụ niên vụ 2024/25", chuyên gia nghiên cứu thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình cho biết, năm 2023 - 2024 là niên vụ hoàn toàn thành công của ngành cà phê. Thành công này đến từ nhiều phía, đặc biệt là từ nhà nông, bà con đã sản xuất ra những sản phẩm tốt với nguồn cung vừa đủ, chính vì cho “thị trường ăn vừa đủ” nên giá mới được tốt.

Xuất khẩu Robusta (conilon) mạnh từ Brazil đã giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung thắt chặt. Các đại lý cho biết những cơn mưa gần đây ở Brazil đã hỗ trợ phần nào cây cà phê Arabica trong quá trình ra hoa. JGanes Consulting LLC báo cáo vụ Arabica 2025/26 của Brazil bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán. Khoảng 40% cây trồng sẽ cho năng suất thấp hơn 20%-30% so với tiềm năng trong vụ 2025/26 do điều kiện cây trồng kém. Khu vực trồng cà phê Arabica lớn nhất của Brazil là Minas Gerais chỉ nhận được 25,1 mm mưa trong tuần trước, thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử.