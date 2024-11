Duy nhất Bình Phước giảm giá tiêu, Đắk Nông và Đắk Lắk vẫn giữ giá tiêu cao nhất, không giảm

Giá tiêu hôm nay (11/11): Trong khoảng 139.000 - 141.200 đồng/kg, ổn định. Duy nhất Bình Phước giảm giá tiêu thấp nhất hôm nay; Đắk Nông và Đắk Lắk vẫn giữ giá tiêu cao nhất, không giảm...

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (11/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 - 141.200 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.200 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức `141.000 - 141.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 - 140.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định tại hầu hết các tỉnh trọng điểm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (11/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil đi ngang, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt dưới mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.706 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.180 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.500 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 9.500 USD/tấn.

Quý III/2024, giá hạt tiêu trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao, đặc biệt trong 2 tháng 8 và 9. Nguyên nhân được cho là nguồn cung hạn chế, nhu cầu nhập khẩu của các thị trường tăng. Bước sang tháng 10/2024, giá hạt tiêu giảm do hoạt động bán tháo bởi nhu cầu thanh khoản. Bên cạnh đó, nguồn cung hạt tiêu thế giới được bổ sung từ Brazil và Indonesia, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc thấp đã tác động đến giá hạt tiêu trên thị trường thế giới. Mặc dù giảm mạnh so với cuối tháng 9/2024, nhưng giá hạt tiêu tháng10/2024 vẫn duy trì ở mức cao.

Dự báo trong ngắn hạn, giá hạt tiêu thế giới sẽ biến động và khó tăng mạnh. Tuy nhiên, nếu có giảm thì xu hướng giảm sẽ không kéo dài do nguồn cung hạn chế, nhu cầu nhập khẩu tăng theo yếu tố mùa vụ. Tại các thị trường nhập khẩu lớn, nhu cầu tăng tại Hoa Kỳ, EU và châu Á, nhưng tại Trung Đông và Trung Quốc vẫn trầm lắng. Mức tồn kho giảm đáng kể khiến người dân và các đại lý hạn chế bán ra. Hiện Brazil đang là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu đen lớn thứ hai thế giới, chiếm 17 – 18% nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil vụ mùa 2024 giảm, đánh dấu mức giảm trong 3 năm liên tiếp, do sản lượng thấp. Trong khi đó, vụ mùa hạt tiêu mới 2025 của Việt Nam chậm hơn sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu thế giới.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu trong quý III/2024 đạt xấp xỉ 58,33 nghìn tấn, trị giá 357,12 triệu USD, giảm 27,7% về lượng và giảm 4,9% về trị giá so với quý II/2024, nhưng tăng 9,2% về lượng và tăng 79,3% về trị giá so với quý III/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt xấp xỉ 195,81 nghìn tấn, trị giá 968,41 triệu USD, tăng 10,5% về lượng và tăng 63,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo các tháng cuối năm nay, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ không thuận lợi do nguồn cung nội địa thấp, nhu cầu từ Trung Quốc vẫn thấp. Dự kiến sang đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta sẽ thuận lợi nhờ nhu cầu mua từ thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ tăng mạnh. Trong khi đó, sau vụ thu hoạch gần nhất của Indonesia thì đến tận tháng 2/2025, nguồn cung hạt tiêu trên thế giới vẫn chưa có sự bổ sung đáng kể. Đây được cho là yếu tố thuận lợi khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới 2025.