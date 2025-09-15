Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tìm nhà cung cấp đường mật mía
15/09/2025 21:16 GMT +7
Một doanh nghiệp chuyên phân phối thực phẩm Việt Nam tại Đài Loan liên hệ với Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) đề nghị giới thiệu nhà cung ứng đường mật mía để nhập khẩu.
Theo đó, đối tác Đài Loan có nhu cầu tìm mua đường mía khô nguyên chất, được sản xuất từ quy trình nấu cô đun đặc nước mía (không phải đường thốt nốt). Đường có thể được nghiền thành bột, có thể thêm vào đồ uống. Quy cách đóng gói và bao bì ưu tiên sử dụng quy cách hiện có của nhà sản xuất.
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho hay: Sản phẩm xuất khẩu vào Đài Loan cần đạt chuẩn theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm kiểm dịch của Đài Loan.
Chi tiết về yêu cầu mua - bán do hai Bên trực tiếp trao đổi.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực (tiếng Anh hoặc tiếng Trung dạng chữ phồn thể), kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Commercial Division
Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
Sản xuất mật mía là ngành nghề truyền thống tại nhiều vùng nông thôn Việt Nam.
Sản xuất đường mật mía ở Việt Nam gồm hai hình thức chính: Truyền thống thủ công và công nghiệp tinh luyện.
Hình thức truyền thống thường ở vùng nông thôn, đặc biệt là trung du miền Bắc và Thanh Hóa, tập trung làm đường phên, đường thẻ bằng cách nấu nước mía cô đặc thành mật rồi tạo hình bằng khuôn gỗ.
Công nghiệp là sử dụng máy móc hiện đại để ép nước mía, làm sạch, cô đặc, tẩy màu và sấy khô để cho ra đường tinh luyện.
Những thực phẩm ngon đến mấy cũng không nên ăn sống kẻo tự hại mình
Ăn sống, đặc biệt là rau củ quả, được nhiều người ưa chuộng vì giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn sống một cách an toàn. Có một số loại thực phẩm, nếu không được nấu chín, có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.
Loại quả Việt là “kho vitamin tổng hợp”, chưa cần chín vẫn cực tốt cho sức khỏe
Đu đủ chín vàng ngọt lịm là món tráng miệng quen thuộc, nhưng ít ai biết rằng đu đủ xanh cũng mang lại những lợi ích sức khỏe vô cùng đáng kinh ngạc. Không chỉ là nguyên liệu cho các món nộm, gỏi, đu đủ xanh còn được xem là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.
Loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, ở Việt Nam xưa rụng đầy gốc ít ai nhặt
Thoạt nhìn loại quả "xấu xí" ai cũng nghĩ không ăn được, tuy nhiên những năm gần đây hạt loại quả này đang trở thành món ăn vặt được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ vậy, chế biến theo cách này mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe.