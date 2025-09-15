Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tìm nhà cung cấp đường mật mía

(ảnh hàng mẫu do đối tác cung cấp)

Theo đó, đối tác Đài Loan có nhu cầu tìm mua đường mía khô nguyên chất, được sản xuất từ quy trình nấu cô đun đặc nước mía (không phải đường thốt nốt). Đường có thể được nghiền thành bột, có thể thêm vào đồ uống. Quy cách đóng gói và bao bì ưu tiên sử dụng quy cách hiện có của nhà sản xuất.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho hay: Sản phẩm xuất khẩu vào Đài Loan cần đạt chuẩn theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm kiểm dịch của Đài Loan.

Chi tiết về yêu cầu mua - bán do hai Bên trực tiếp trao đổi.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực (tiếng Anh hoặc tiếng Trung dạng chữ phồn thể), kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:

Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Commercial Division

Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: tw@moit.gov.vn

Sản xuất mật mía là ngành nghề truyền thống tại nhiều vùng nông thôn Việt Nam.

Sản xuất đường mật mía ở Việt Nam gồm hai hình thức chính: Truyền thống thủ công và công nghiệp tinh luyện.

Hình thức truyền thống thường ở vùng nông thôn, đặc biệt là trung du miền Bắc và Thanh Hóa, tập trung làm đường phên, đường thẻ bằng cách nấu nước mía cô đặc thành mật rồi tạo hình bằng khuôn gỗ.

Công nghiệp là sử dụng máy móc hiện đại để ép nước mía, làm sạch, cô đặc, tẩy màu và sấy khô để cho ra đường tinh luyện.