Hôm nay 8/9, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên vừa ban hành văn bản số 2417/SGD&ĐT-VP về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 . Theo đó, học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ nghỉ học từ ngày 9 đến hết ngày 10/9 để tránh mưa lũ sau siêu bão Yagi.

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh; Công văn số 3960/UBND-KTN ngày 5/9/2024 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3991/UBND-KTN ngày 7/9/2024 về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh; Công điện số 3973/CD-UBND ngày 6/9/2024 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh.



Sau công điện ngày 4-9 về chủ động ứng phó bão số 3, chiều ngày 7-9, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có công điện số 1188/CĐ-BGDĐT gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra về việc tăng cường ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi).

Căn cứ báo cáo tổng hợp tình hình cơn bão số 3 và công tác ứng phó khắc phục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 8/9/2024: Hoàn lưu của bão tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 9/9 cho các tỉnh Bắc bộ, nhất là khu vực Tây Bắc với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi đến 350mm; Nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão trong 2 ngày 9-10/9. Các cơ sở giáo dục khẩn trương thông báo cho học sinh, học viên và cha mẹ học sinh biết thực hiện.

Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú tỏ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh. Trường hợp khu nội trú, bán trú có nguy cơ mất an toàn khi thiên tai xảy ra, nhà trường chủ động thông báo tới phụ huynh học sinh đến đón con em về nhà, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Các đơn vị trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dậy học, tổ chức dậy học bù cho học sinh đảm bảo nội dung chương trình và kế hoạch thời gian năm học phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình, diễn biến mưa lũ sau bão trên địa bàn.