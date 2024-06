Đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Cao Phong

Trong 2 ngày (27-28/6), huyện Cao Phong tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV, năm 2024. Đại hội thống nhất đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; xác định 10 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2029.

Cao Phong là huyện miền núi của tỉnh Hoà Bình, có 3 dân tộc chính là Mường, Dao, Kinh. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, bằng các nguồn vốn của Nhà nước, vốn xã hội hoá, cơ sở hạ tầng các địa phương trong huyện được đầu tư. Đồng bào các DTTS luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có nhiều kết quả, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS.

Trong 5 năm (2019 - 2024), nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ, vùng đồng bào DTTS trên các địa bàn có nhiều thay đổi. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự bứt phá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 9,2%; đến nay, huyện có 8/10 xã đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 18,44 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 4,81%; thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/người/năm (tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2019). Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định.

UBND huyện Cao Phong trao giấy khen cho 10 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc và có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: TH.

Với chủ đề "Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững", Đại hội thống nhất đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; xác định 10 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2029: Thu nhập bình quân của người DTTS vùng nông thôn trên địa bàn huyện bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3% trở lên; Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 100%…

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh; thông qua Quyết tâm thư của Đại hội khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc của huyện đến năm 2029, chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Tại Đại hội, UBND huyện Cao Phong đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc và có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi.