Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên

Chiều nay (22/6), tỉnh Điện Biên đã họp Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, thống nhất các phương án đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên.

Triển khai các phần việc thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Dù nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Quản lý bay (VATM) và các sở, ngành địa phương, song so với kế hoạch dự kiến ban đầu một số nội dung công việc thuộc dự án hiện còn chậm tiến độ.

Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên đã tiến hành buổi họp chuyên đề, thống nhất các phương án đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên. Ảnh: Vinh Duy

Cụ thể, gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư hiện chậm thời gian lựa chọn nhà thầu so với kế hoạch dự kiến 3 tuần. Các hạng mục: Đài kiểm soát không lưu, Đài dẫn đường DVOR/DME do VATM làm chủ đầu tư tiến độ chậm hơn so với kế hoạch khoảng 1,5 tháng.

Về phía tỉnh Điện Biên, các phần việc liên quan phục vụ thi công dự án, như: bố trí bãi thải; mỏ vật liệu đất đắp đều được quan tâm chỉ đạo nhưng triển khai thực tiễn còn nhiều vướng mắc; tiến độ chậm hơn kế hoạch đặt ra.

Riêng tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn trả do UBND thành phố Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư, gồm: Đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường; dự án kênh mương tiêu thoát nước; dự án đường tránh Thanh Hưng và đường đi xã Thanh Luông và dự án kè chống sạt lở khu vực xây dựng đài DVOR/DME Điện Biên, thì tiến độ quá chậm. Vì theo dự kiến các dự án này đều phải hoàn thành xong trước ngày 31/12/2022 tuy nhiên hiện nay nhiều dự án mới đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thực hiện lựa chọn nhà thầu. Chính tiến độ chậm các dự án này tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ các dự án của ACV, VATM và ảnh hưởng sinh hoạt của nhân dân nhất là khi triển khai các gói thầu xây dựng hàng rào an ninh và đường cất hạ cánh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vinh Duy

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với sự phát triển của tỉnh Điện Biên nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng khẳng định, tiến độ thực hiện các phần việc thuộc dự án vô cùng quan trọng, quyết định kết quả chung cả quá trình triển khai dự án. Chính vì thế, đòi hỏi Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên đặt ra là đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục được sớm ngày nào tốt ngày đó. Do vậy đòi hỏi mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn và quyết liệt hơn trong thực hiện việc giao.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn về mỏ đất đắp, bãi đổ thải, chất lượng vật liệu thi công. Ông Nguyễn Văn Thắng cũng đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường phải chịu trách nhiệm chính về tiến độ thực hiện các phần việc này. Quá trình thực hiện, cần tham khảo kinh nghiệm các địa phương khác; nếu có vướng mắc phải chủ động báo cáo UBND tỉnh xin hướng tháo gỡ kịp thời, đảm bảo nhanh chóng đúng quy định pháp luật.

Riêng đối với việc cải tạo nhà ga, theo dự kiến sẽ dừng bay khoảng 6 tháng, tuy nhiên thời gian thi công hoàn thành đường bằng, sân đỗ có thể sẽ không mất tới 6 tháng, do đó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị ACV nghiên cứu các phương án thi công sao cho dừng thời gian bay càng ngắn càng tốt. Điều đó là đáp ứng mong mỏi, nhu cầu đi lại của du khách và nhân dân Điện Biên.

Như đã thông tin, Dự án nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I có tổng vốn đầu tư 1.467,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Dự án với quy mô xây dựng đáp ứng khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo động lực to lớn cho thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung.

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Tp. Điện Biên Phủ phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Vinh Duy

Sáng 22/1/2022, tại Cảng hàng không Điện Biên, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức động thổ, khởi công dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

Với tỉnh Điện Biên, đây là dự án quan trọng nhất, là công trình trọng điểm để chào mừng và phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tổ chức vào ngày 7/5/2024. Việc triển khai xây dựng hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, theo dự kiến vào tháng 9/2023 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên.

Do vậy, ngay sau khi Thủ tướng Chính Phủ có Quyết định số 470/QĐ-TTg tháng 3/2021 phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên đã nỗ lực triển khai các dự án thành phần với mong muốn dự án sớm hoàn thành, tạo động lực để Điện Biên phát triển mạnh mẽ.