Đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không phải riêng ai

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” tổ chức Hội thảo “Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm”.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Như Tiệp- Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường; đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương); thành viên triển khai dự án SAFEGRO cùng các chuyên gia quy định và chính sách, chuyên gia về đánh giá rủi do của Canada.



Ông Brian Bedard, Giám đốc An toàn Thực phẩm và Sức khỏe động vật (Alinea International) chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Quỳnh Chi

Chia sẻ kinh nghiệm hệ thống ATTP dựa trên nguy cơ của Canada, ông Brian Bedard, Giám đốc An toàn Thực phẩm và Sức khỏe động vật (Alinea International) cho biết, để quản lý vấn đề ATTP, Canada đã ban hành các đạo luật và quy định liên quan, trong đó, bao gồm: đạo luật Thú y, đạo luật Bảo vệ thực vật, đạo luật về thực phẩm và dược phẩm, đạo luật thức ăn chăn nuôi, đạo luật giống cây trồng, đạo luật phân bón, đạo luật thanh tra...

Đơn cử như Luật thực phẩm an toàn cho người Canada sẽ giúp tăng cường và hiện đại hóa hệ thống, tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu, ngăn cấm các hành vi gian dối, giả mạo và đánh lừa, xử phạt nặng hơn. Đồng thời là cơ sở để truy xuất nguồn gốc và ghi chép hồ sơ.

"Công tác đánh giá nguy cơ ATTP là chìa khóa để triển khai truyền thông hiệu quả. Tôi có niềm tin rằng khung pháp lý hiện tại của Việt Nam tạo điều kiện cho quản lý ATTP bài bản. Dường như xuất phát điểm của hợp tác Canada - Việt Nam là từ nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng quan tâm tới thực phẩm sạch”, ông Brian Bedard cho biết.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường cho biết, Bộ NNPTNT, Bộ Y tế và Bộ Công thương đã phối hợp hiệu quả để xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá nguy cơ ATTP. Ảnh: Quỳnh Chi

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Như Tiệp- Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường cho hay, đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm" sẽ giúp xác định những khoảng trống, hạn chế, bất cập trong công tác đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và đưa ra những giải pháp hỗ trợ.

'Thời gian qua, các cơ quan thuộc Bộ NNPTNT, Bộ Y tế và Bộ Công thương đã phối hợp hiệu quả để xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá nguy cơ ATTP trong nước. Tháng 6/2023, 3 Bộ đã thành lập và cử chuyên gia tham gia Nhóm kỹ thuật đánh giá nguy cơ về ATTP. Về lâu dài, đây là đội ngũ nòng cốt cho việc thành lập Trung tâm đánh giá nguy cơ quốc gia về ATTP"- ông Tiệp cho biết.

Ông Tiệp nêu rõ sự quan trọng của đánh giá nguy cơ ATTP. Trong bối cảnh ngành mới phát triển, còn thiếu nhân lực, nguồn lực, cần xác định vùng rủi ro, mức độ ảnh hưởng để hành động hiệu quả. “Đảm bảo ATTP là trách nhiệm của toàn thể xã hội chứ không phải của riêng ai. Việc quản lý chuỗi cần bắt nguồn từ gốc. Các cơ quan thuộc Bộ NNPTNT có nhiệm vụ giám sát, đánh giá, cảnh báo, và quản lý nguy cơ ATTP đối với các loại thực phẩm nông sản và thủy sản tiêu dùng. Nhưng để nhận diện mối nguy, đánh giá phơi nhiễm và kiểm tra thực tế, cần hợp tác với các Bộ, ngành và địa phương”, ông Tiệp nói.

Tuy nhiên, phối hợp liên ngành còn chưa ổn định, đào tạo nhân lực chưa đồng đều trên cả nước. Bên cạnh đó, Cục trưởng nhận định hệ thống nông nghiệp Việt Nam có nhiều đặc thù. Điển hình, nếu thực phẩm ở các nước phát triển sẽ được vận chuyển trực tiếp từ trang trại tới nhà máy chế biến, thì ở nước ta, thương lái là đầu mối quan trọng trong chuỗi thực phẩm do sản xuất còn manh mún. Do đó, ông Tiệp đề xuất cần xác định cụ thể đội ngũ từ Trung ương tới địa phương, đồng thời xây dựng mô hình đào tạo dựa trên thực tiễn nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế có vai trò xây dựng hệ thống cảnh báo sự cố ATTP, quản lý việc khai báo sự cố, và thực hiện giám sát, phòng ngừa, điều tra về ngộ độc thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm cung cấp thông tin, quản lý đánh giá nguy cơ ATTP, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thực hiện Đề án 518/QĐ-BYT nhằm xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP ở mọi cấp. Tuy nhiên, việc triển khai bị hạn chế do thiếu kinh phí, chưa đạt mục tiêu toàn diện.

Quy trình giết mổ heo tại một doanh nghiệp. Ảnh TL

Đại diện Cục An toàn thực phẩm, ông Lưu Đức Du nhấn mạnh, đánh giá nguy cơ không chỉ là hoạt động lấy mẫu, kiểm nghiệm mà còn là công tác điều tra, xác định mức độ và phạm vi ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng. Ông chia sẻ: “Trong bối cảnh hiện nay, công tác truy xuất nguồn gốc còn gây khó khăn cho việc điều tra. Ví dụ, mua bán không có hóa đơn hoặc qua đường tiểu ngạch còn phổ biến. Ngoài ra, sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ngành, các địa phương với nhau còn hạn chế.”

Cùng tham gia Dự án SAFEGRO, Bộ Công thương đang xây dựng hệ thống văn bản, tạo hành lang pháp lý để xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn. Bộ tích cực đào tạo chuyên môn về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP cho lực lượng quản lý thị trường. Các cơ quan thuộc Bộ hướng dẫn cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Bộ cũng đã ký thỏa thuận hợp tác lĩnh vực ATTP với Trung Quốc và New Zealand.

Thời gian tới, Bộ Công thương tập trung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp lý, giúp quản lý ATTP trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, cũng như quản lý siêu thị, cửa hàng và các cơ sở khác theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG (BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT)