Đảm bảo an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 3.500 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng hàng trăm phương tiện cơ giới, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài… đã di chuyển qua địa bàn tỉnh Sơn La tham gia các hoạt động tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tăng cường quân số đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về bảo đảm an toàn tuyệt đối phục vụ hoạt động cơ động, di chuyển quân các lực lượng, phương tiện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, các tuyến quốc lộ từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận lên Điện Biên.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Ảnh: Mạnh Hùng

Triển khai các phương án, biện pháp chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các tình huống có thể xảy ra; phân công các lực lượng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến;

Bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn tại các vị trí đèo dốc, khu đông dân cư trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, nhất là vào thời điểm có diễn biến thời tiết khắc nghiệt nắng nóng, thường xảy ra giông lốc, mưa đá, sạt lở bất thường.



Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại các điểm dừng nghỉ phục vụ, các đơn vị trong quá trình di chuyển cơ động lên Điện Biên theo tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 37, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Thành phố, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC, chuẩn bị các điều kiện về hậu cần, y tế…



Công an tỉnh Sơn La bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng nghỉ. Ảnh: Mạnh Hùng

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ chu đáo các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an di chuyển quân qua địa bàn tham gia các hoạt động tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đảm bảo các hoạt động tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Mạnh Hùng