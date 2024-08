UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Hòa Bình 2024. Thời gian tổ chức dự kiến trong 7 ngày, từ 12 - 18/9/2024, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hòa Bình (cạnh Quảng trường Hòa Bình).

Mục đích Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Hòa Bình 2024 là giới thiệu các mặt hàng công nghiệp nông thôn, các ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ…, phản ánh sinh động những thành tựu phát triển ngành Công Thương, đặc biệt là lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc.

Ngoài ra, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao phát triển sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Đây cũng là dịp để Hòa Bình giới thiệu với các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực những thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí cho nhân dân và du khách. Giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, sản phẩm nông sản địa phương trong và ngoài tỉnh.

UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình và đơn vị tổ chức để tổ chức hội chợ thành công theo tiến độ, đạt mục tiêu đề ra. Hoạt động hội chợ phải được chuẩn bị chu đáo giới thiệu được các tiềm năng, thế mạnh, các đặc sản địa phương và cơ sở công nghiệp nông thôn, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tích cực vận động các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tham gia mang đến các sản phẩm, hàng hóa đa dạng được sản xuất trong nước, đại diện cho từng ngành hàng, từng địa phương phục vụ nhu cầu thăm quan, mua sắm của nhân dân.

Đặc biệt, đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự, phòng, chống cháy nổ trong và ngoài khu vực tổ chức hội chợ. Các gian hàng giới thiệu, mua bán phải đảm bảo giữ vệ sinh chung, không mua bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Hội chợ có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn được chia thành các khu: Khu trưng bày triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình; khu trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm nông sản, sản phẩm tham gia chương trình OCOP đã được xếp hạng sao.

Đối tượng tham gia: Các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và trong cả nước có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước; các sở, ban, ngành trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố.

Các mặt hàng chủ yếu: Giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh/thành phố trên toàn quốc; máy móc, thiết bị, cơ khí, điện tử, viễn thông, tin học, thiết bị nghe nhìn, phương tiện vận tải. Hàng tiêu dùng: Quần áo, giày dép, cặp sách, túi sách, mỹ phẩm và các đồ dùng khác… Sản phẩm thực phẩm công nghệ, gia vị, rượu bia, nước giải khát. Các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chế biến của các địa phương trong và ngoài tỉnh.