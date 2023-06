Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu năm 2022 đạt 86,29 điểm, xếp vị trí thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021.

Năm 2022, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu tăng 7 bậc

Ngày 2/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2022 và công bố Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2022.

Hội nghị phân tích Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Lai Châu năm 2022, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu cấp huyện và cấp xã.

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2022 tăng 7 bậc so với năm 2021. (Ảnh: Đ.L)

Năm 2022, các chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước ngoặt cho sự thay đổi và phát triển của tỉnh. Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu năm 2022 đạt 86,29 điểm, xếp vị trí thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 79,34%, xếp vị trí thứ 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 hạng so với năm 2021; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đạt 42,69 điểm, xếp vị trí thứ 27/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao của cả nước, cao nhất khu vực các tỉnh Tây bắc, tăng 3 bậc so với năm 2021.

Hội nghị cũng đã công bố: Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; Công bố Chỉ số DDCI 2022 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đ.L)

Theo đó, Sở Nội vụ xếp thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022; Sở Giáo dục và Đạo tạo Lai Châu xếp thứ nhất về kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022. Về kết quả chỉ số DDCI tỉnh Lai Châu năm 2022 của: Các sở, ban, ngành tỉnh, Sở Tư pháp xếp thứ nhất.

Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị tập trung vào: Giải pháp nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác tổ chức triển khai, thực hiện cải cách hành chính tại địa phương; Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay; Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; phân tích, làm rõ những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong công tác cải cách hành chính nói chung, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành…

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, góp phần tăng hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2022. (Ảnh: Đ.L)

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay, đó là tập trung cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chính quyền các cấp, lan tỏa đến từng cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp để triển khai các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị: Các cấp, các ngành trong tỉnh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tích cực, đề xuất các sáng kiến mới, các chủ trương biện pháp duy trì, cải thiện chỉ số và nâng cao các Chỉ số. Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung các nguồn lực, triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Chương trình chuyển đổi số quốc gia và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh…