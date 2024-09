Chè xanh quá tốt song những người nên hạn chế uống dù thèm đến mấy

Nước chè xanh (trà xanh) là thức uống được nhiều người yêu thích, nhưng không phải ai cũng có thể uống được thức uống này.

Lợi ích của nước chè xanh với sức khoẻ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Thạc sĩ Đặng Thị Hoàng Khuê – Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Quảng Nam cho biết, chè xanh được coi là một trong những đồ uống an toàn và lành mạnh nhất để tiêu thụ.

Theo bác sĩ Khuê, nước chè xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm cholesterol LDL và cải thiện lưu lượng máu trong mạch máu. Những lợi ích này phần lớn là do đặc tính chống viêm của trà xanh.

Uống nước chè xanh lâu dài cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, gồm cả ung thư tuyến tiền liệt. Nước chè xanh giúp giảm cân bằng cách đẩy nhanh quá trình oxy hóa chất béo và là thực phẩm bổ sung giảm cân phổ biến.

Uống chè xanh cũng giúp loại bỏ các gốc tự do có thể gây ra stress oxy hóa. Tổn thương do oxy hóa liên quan đến loạt bệnh do giảm độ nhạy insulin, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường type 2 và nhiều loại tổn thương tế bào khác nhau.

ThS Đặng Thị Hoàng Khuê cho hay, các hợp chất hóa học chính trong nước chè xanh là epigallocatechin gallate (EGCG), l-theanine, kali, sắt, canxi và caffeine.

Nước chè xanh tốt cho sức khoẻ nhưng cần sử dụng đúng cách

Hàm lượng caffeine trong trà xanh là khoảng 35mg trong mỗi 220g, được coi là vừa phải. L - theanine trong trà xanh chịu trách nhiệm cung cấp caffeine trơn tru, ổn định mà không làm tăng lượng đường trong máu. Ngoài ra chè xanh cũng chứa vitamin B cũng như tannin và acid folic.

Những người nên hạn chế uống nước chè xanh

Tuy mang lại lợi ích cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được nước chè xanh.

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết. hoạt chất tannin trong chè xanh tác dụng cầm tiêu chảy, vì vậy người bị táo bón nên hạn chế sử dụng. Không dùng lá chè cho người đang uống thuốc làm tan máu đông vì trong chè xanh có vitamin K - làm tăng khả năng đông máu.

Ngoài ra, bác sĩ Vũ khuyên rằng người bị suy nhược thần kinh, mất ngủ, cao huyết áp cũng nên hạn chế dùng chè xanh, do trong chè xanh chứa nhiều caffeine tác dụng kích thích thần kinh, gia tăng gánh nặng cho tim, làm tăng nhịp tim và tăng huyết áp.

Những lưu ý để nước chè xanh đạt hiệu quả

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, để tránh xảy ra tình trạng phản tác dụng vì dùng chè xanh, người dùng nên:

- Chọn thời điểm sử dụng: Uống nước chè xanh sau bữa ăn để mang lại hiệu quả cải thiện sức khỏe tốt hơn. Không nên uống trà xanh vào buổi sáng sau khi mới thức dậy hoặc khi đói để tránh làm tăng nguy cơ đối với bệnh đường tiêu hóa, dễ bị chóng mặt và buồn nôn.

- Học cách pha trà: Làm được điều này sẽ giúp lưu giữ được trọn vẹn hương thơm của trà cùng với các hoạt chất có lợi cho sức khỏe. Muốn vậy, cần dùng nước nóng 85 độ C để pha trà, nếu dùng nước sôi 100 độ C sẽ rất dễ làm mất hương vị và dưỡng chất của trà.

- Không dùng nước chè xanh đặc: Uống nước chè xanh đặc dễ bị kích thích thần kinh gây khó ngủ và tăng nguy cơ nhiễm độc gan, làm giảm đào thải ở thận.

- Không uống đồng thời trà xanh với thuốc tây: Nếu đang dùng thuốc Tây để điều trị bệnh thì không nên dùng chè xanh để uống nhằm tránh nguy cơ tương tác thuốc.

- Mỗi ngày chỉ nên uống 100 - 200ml nước chè xanh.

- Không nên uống nước trà xanh để qua đêm vì dễ bị sản sinh ra chất không có lợi cho sức khỏe.

- Nếu làm đẹp da bằng chè xanh cần tìm hiểu xem da có mẫn cảm hay dị ứng với trà xanh không và chú ý đọc kỹ thành phần có trong sản phẩm chứa chiết xuất trà xanh.

- Uống nước chè xanh với từng trường hợp cụ thể:

+ Người tăng Cholesterol: Mỗi ngày chỉ nên uống nước chè xanh 1 - 2 lần với hàm lượng khoảng 150 - 2500mg.

+ Người bị cao huyết áp: Mỗi ngày dùng 3 lần vào sau bữa ăn 2 giờ bằng cách đun sôi 3g trà cùng 150ml nước.

+ Người bị huyết áp thấp: Uống 400ml nước chè xanh trước bữa ăn trưa.