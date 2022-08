Hải đã cấu kết với nhân viên là lái xe đang làm việc tại khu công nghiệp Nam Cấm thực hiện hơn 20 vụ trộm dầu của các công ty trong khu công nghiệp đem ra ngoài bán, thu lợi bất chính.

Ngày 16/8, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc phối hợp công an một số xã trên địa bàn vừa triệt phá thành công đường dây chuyên trộm cắp dầu tại khu công nghiệp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng.



Hai đối tượng Nguyễn Xuân Hải (trái) và Chu Văn Chuyên tại cơ quan điều tra (ảnh: CANA).

Theo đó, từ đầu tháng 6/2022 đến nay, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại các khu công nghiệp trên địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản (trộm dầu) tại Khu công nghiệp Nam Cấm. Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 9/8, Ban chuyên án Công an huyện Nghi Lộc gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp Công an các xã Nghi Xá, Nghi Thuận, Nghi Yên, thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) và Công an xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu đã phá chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng Chu Văn Chuyên (SN 1982, trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hải đã thừa nhận hành vi tại cơ quan công an. Ảnh: CANA

Chu Văn Chuyên hiện là lái xe của một công ty đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm. Ngoài Chuyên, cơ quan Công an cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Hải (SN 1991, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Xuân Hải bước đầu khai nhận đã móc nối với lái xe của các công ty tại Khu công nghiệp Nam Cấm để thực hiện hành vi tiêu thụ, mua dầu trộm của các lái xe để bán kiếm lời.



Cơ quan Công an cũng chứng minh được, chỉ tính từ đầu tháng 6/2022 đến nay Hải đã thực hiện hơn 20 vụ thu mua dầu trộm của các lái xe với số lượng dầu hơn 1.000 lít. Chỉ riêng ngày 31/7/2022, Nguyễn Xuân Hải đã mua của Chu Văn Chuyên 560 lít dầu do Chuyên lấy trộm của công ty với giá 9,2 triệu đồng.

Nguyễn Xuân Hải thực nghiệm hiện trường (ảnh: CANA).

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ gồm: 1 ô tô, 4 thùng phi loại 100 lít để chứa dầu; 20 can nhựa loại 20 lít dùng để đựng dầu và các vật chứng, tài liệu khác liên quan đến chuyên án.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự các đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.