Bước ngoặt lợi nhuận của Masan MEATLife trong năm 2024

Tiên phong trong ngành thực phẩm, đạt lợi nhuận dương trong quý III/2024

Kể từ khi ra mắt, MEATDeli, thương hiệu thuộc Masan MEATLife, đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong ngành thực phẩm Việt Nam. Với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm thịt tươi ngon mềm mọng với công nghệ ủ mát Chuẩn Âu Air – Chilled, thương hiệu MEATDeli luôn là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu gia đình Việt Nam.

Sự đổi mới liên tục đã giúp MEATDeli duy trì sức hút mạnh mẽ. Thương hiệu không chỉ tập trung vào việc nâng cao chất lượng mà còn chú trọng đến sự tiện ích và tính thiết thực trong từng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các hộ gia đình Việt Nam.

Thiết kế bao bì mới của thịt ủ mát chuẩn Âu MEATDeli giúp nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Theo báo cáo tài chính doanh nghiệp, quý III/2024, Masan MEATLife (MML) ghi nhận ghi nhận mức tăng EBIT 43 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 105 tỷ đồng so với cùng kỳ cho LNST trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) trong quý III/2024. Đây là quý thứ ba liên tiếp MML báo cáo lợi nhuận hoạt động (EBIT) dương và quý đầu tiên đạt NPAT Pre-MI dương (20 tỷ đồng) kể từ năm 2023.

Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi doanh số mảng thịt chế biến tăng lên đồng thời được hưởng lợi từ giá thị trường thịt gà và thịt heo cao hơn. Trong quý III/2024, doanh thu mảng thịt bao gồm thịt heo, thịt gà và thịt chế biến tăng 13,6% so với cùng kỳ trong khi doanh thu mảng trang trại giảm 28,2% so với cùng kỳ trong quý III/2024 do MML triển khai chiến lược tái cấu trúc mảng gà trang trại và tập trung hơn vào chuỗi giá trị cuối. Nhờ đó, doanh thu của MML tăng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ lên 1.936 tỷ đồng trong quý III/2024.

5 năm liền vào Top 10 Tin Dùng Việt Nam

Cuối tháng 12/2024 tại Hà Nội, thương hiệu MEATDeli - thịt ủ mát chuẩn Âu thuộc Masan MEATLife được vinh danh Top 10 Tin dùng Việt Nam 2024 nhóm Nông sản, Thực phẩm Đồ uống, Chuỗi bán lẻ. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, MEATDeli góp mặt tại giải thưởng uy tín này.

Quầy thịt MEATDeli phong phú tại siêu thị WinMart.

Chương trình “Tin dùng Việt Nam” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức thường niên đã trở thành một sự kiện uy tín, nhằm kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng.

Năm 2024 với chủ đề “Tiêu dùng bền vững, Thương hiệu tích cực”, chương trình đặt ra những tiêu chí nghiêm ngặt, tập trung tôn vinh các thương hiệu không chỉ chú trọng trách nhiệm xã hội mà còn mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.

Kết quả kinh doanh khả quan cùng giải thưởng danh giá giúp Masan MEATLife khẳng định vị thế trên thị trường, được người tiêu dùng tin yêu.

Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho hay tiêu thụ thịt heo toàn cầu dự kiến sẽ đạt 131 triệu tấn vào năm 2030, tăng 7,2% so với năm 2023. Tại Việt Nam và Hoa Kỳ, tiêu thụ thịt heo dự kiến tăng lần lượt là 28,3% và 11,7%.

Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có mức tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới. Ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), năm 2025 sản lượng thịt heo của Việt Nam dự kiến đạt bốn triệu tấn, năm 2030 đạt 4,7 triệu tấn, tương ứng với mức tăng trưởng bình quân 3,1%/năm.

Hiện nay, sản lượng thịt sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 95% sức tiêu thụ. Vì vậy, lĩnh vực chăn nuôi có nhiều tiềm năng, đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ từ cả nước ngoài và trong nước.

Mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng thị trường thịt Việt Nam chưa được chuẩn hóa khi phần lớn sản phẩm thịt heo trên thị trường không có thương hiệu. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc.

Thịt ủ mát chuẩn Âu của MEATDeli được sản xuất tại tổ hợp nhà máy hiện đại

Điều này tạo điều kiện cho Masan MEATLife có nhiều tiềm năng để tăng trưởng và là cơ hội thiết lập tiêu chuẩn mới trong tiêu dùng thịt chất lượng cao, an toàn với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng Việt. Thịt ủ mát vô cùng phổ biến ở châu Âu, và cũng đang dần xuất hiện nhiều hơn trong đời sống của người tiêu dùng Việt Nam bởi những lợi ích về độ mềm mọng tươi ngon, dễ dàng chọn mua và bảo quản rất phù hợp với đời sống bận rộn của người dân thành thị.

Hiện nay, người tiêu dùng có thể chọn mua thịt ủ mát MEATDeli một cách dễ dàng tại các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam trên cả nước như các cửa hàng WinMart, WinMart+ với nhiều sản phẩm thịt đa dạng. Đặc biệt, thịt ủ mát MEATDeli là thương hiệu thịt đầu tiên đạt tiêu chuẩn BRC. Đây là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập. Để được chứng nhận đạt tiêu chuẩn BRC, nhà sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu như cam kết cải tiến, an toàn thực phẩm, truy xuất thông tin nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh đó, từ năm 2023, Masan MEATLife đã tập trung mở rộng danh mục sản phẩm với việc ra mắt nhiều hơn nữa các sản phẩm thịt chế biến từ thịt heo và thịt gà. Thịt chế biến sẽ là nhân tố chủ lực giúp thúc đẩy tăng trưởng, không chỉ về doanh thu mà còn về biên lợi nhuận hoạt động, góp phần giúp MML tiếp tục mang về lợi nhuận sau thuế dương trong quý IV/2024.