Bình Phước đẩy mức tăng giá tiêu cao nhất hôm nay nhưng Đắk Nông mới giữ đỉnh

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ở mức 149.500 – 151.000 đồng/kg. Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) điều chỉnh tăng với cả giá tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia, giữ ổn định đối với giá tiêu Kuching ASTA của Malaysia lẫn tiêu trắng ASTA của Malaysia...

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (7/1)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 149.500 – 151.000 đồng/kg. Giá tiêu thế giới duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu giảm.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg và 150.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 149.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 149.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay có biến động, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 149.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (7/1)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt dưới mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.842 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.325 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 8.953 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.700 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 9.600 USD/tấn.

Tính chung cả năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 36.727 tấn hồ tiêu các loại. Trong đó, hạt tiêu đen đạt 31.755 tấn, hạt tiêu trắng đạt 4.972 tấn. Tổng kim ngạch nhập khẩu tiêu đạt 176,2 triệu USD; tăng 38,4% về lượng và tăng tới 99,5% về giá trị kim ngạch so với năm 2023. Indonesia, Brazil và Campuchia là 3 quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam trong năm 2024, đạt lần lượt 17.194 tấn, 9.558 tấn và 6.798 tấn. Trong đó nhập khẩu hồ tiêu từ Indonesia và Campuchia tăng mạnh 431,2% và 80,7%, trong khi nhập khẩu từ Brazil lại giảm 42,4%.

Cũng trong năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 250.600 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 220.269 tấn, tiêu trắng đạt 30.331 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 318,3 triệu USD, tiêu đen đạt 1 tỷ 117,7 triệu USD, tiêu trắng đạt 200,6 triệu USD. So với năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 5,1%, tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu lại tăng đến 45,4%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen năm 2024 đạt 5.154 USD/tấn, tăng 49,7% và tiêu trắng đạt 6.884 USD/tấn, tăng 38,9% so với năm ngoái. Mỹ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 đạt 72.311 tấn, chiếm 28,9% và tăng 33,2% so với năm 2023, đây cũng là lượng xuất khẩu kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, tăng 21% so với năm kỷ lục trước đó là 2021 đạt 59.778 tấn.

Sang năm 2025, sản lượng tiêu của Việt Nam được cho là có thể phục hồi và tăng lên mức 200.000 tấn, trong khi sản lượng tại Ấn Độ dự kiến giảm 25-30% do thời tiết bất lợi.