Bảo hiểm Agribank Cần Thơ chi trả bảo hiểm tối đa cho 1 khách hàng tại Cà Mau

Sáng 3/8, tại Agribank Chi nhánh huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Cần Thơ (Bảo hiểm Agribank Cần Thơ) phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Đầm Dơi tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho ông Dương Văn Phú, với số tiền hơn 504 triệu đồng.

Được biết, ông Dương Văn Phú (SN 1982 cư ngụ tại: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có vay vốn tại Agribank Chi nhánh Dầm Dơi để phục vụ nuôi tôm và được cán bộ tín dụng tư vấn tham gia bảo hiểm "Bảo an tín dụng" với số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng vào ngày 4/5.

Ông Hồ Thanh Thảo (bên phải) - Trưởng phòng kinh doanh Agribank Đầm Dơi, Ông Phan Hải Đăng (bên trái) – Cán bộ tín dụng Agribank Đầm Dơi cùng trao biểu trưng cho chị Phan Thị Hồng Vẹn (vợ anh Phú). Ảnh: MK

Vào ngày 15/6, trong lúc cho tôm ăn tại vuông thì ông Phú cảm thấy mệt trong người nên vào nhà nghỉ ngơi nhưng đi được vài bước thì anh Phú té xuống ao tôm, sau đó gia đình cứu vớt anh Phú lên nhưng anh Phú đã tử vong ngay sau đó.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ của Bảo hiểm Agribank đã trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình thu thập hồ sơ chi trả tiền bảo hiểm. Đến ngày 21/7 thì Bảo hiểm Agribank đã thông báo chi trả số tiền 504 triệu đồng cho gia đình ông Dương Văn Phú (Trong đó quyền lợi cơ bản 500 triệu đồng, hỗ trợ lãi vay 2 triệu đồng và 2 triệu đồng mai táng phí).

Đại diện gia đình, chị Phan Thị Hồng Vẹn vợ anh Phú đã cảm ơn Agribank Chi nhánh Đầm Dơi đã tạo điều kiện cho gia đình vay vốn và tư vấn tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng, cảm ơn Bảo hiểm Agribank Cần Thơ đã quan tâm hỗ trợ gia đình khi có sự kiện xảy ra rất nhanh và kịp thời.

Chị Phan Thị Hồng Vẹn (vợ anh Phú). Ảnh: MK

"Chồng tôi mất đi là sự mất mát lớn với gia đình và người thân và để lại gánh nặng số tiền vay tại ngân hàng, Sau khi chồng tôi mất đi, được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Bảo hiểm Agribank Cần Thơ trong việc làm hồ sơ bồi thường, xác minh sự việc, đến nay công việc đã hoàn thành, tôi đã nhận được thông báo chi trả của Bảo hiểm Agribank Cần Thơ với số tiền chi trả cho chồng tôi 504 triệu đồng. Nhờ số tiền này gia đình tôi đã trả nợ vay ngân hàng đề dần ổn định cuộc sống gia đình, yên tâm làm việc nuôi các con ăn học"- Chị Vẹn xúc động chia sẻ.

Với mong muốn cùng Agribank mang đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt là các rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, thời gian qua Bảo hiểm Agribank không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ sau bán hàng.

Sản phẩm Bảo hiểm Bảo an tín dụng ngày càng được người dân trên toàn quốc đón nhận và tự nguyện tham gia để an tâm lao động sản xuất. Tính từ đầu năm 2022 đến nay tại địa bàn Cà Mau, Bảo hiểm Agribank Cần Thơ đã chi trả gần 12 tỷ đồng với 330 trường hợp khách hàng không may gặp ra rủi ro trong quá trình sinh hoạt, lao động, sản xuất.