Ảnh hưởng bão số 3, PC Sơn La khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện trên địa bàn

Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La chịu nhiều thiệt hại, trong đó, nhiều nơi bị sự cố mất điện, PC Sơn La đã khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục ổn định cho khách hàng.

Những ngày qua do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, hoàn lưu bão đã gây ra mưa lũ, dẫn đến gây sự cố cho hệ thống lưới điện thuộc Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đang quản lý. Mưa lũ gây sạt lở và nghiêng, gãy đổ 18 vị trí cột điện trung thế, 42 vị trí cột hạ thế; 18 quả chống sét 35kV, 1 máy cắt 35kV, 50 mét dây AC50, 400m dây hạ thế bị hư hỏng khiến hơn 28.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, hệ thống lưới điện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La gặp sự cố. Ảnh: Ngọc Diệp

Với phương châm "4 tại chỗ" Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý các sự cố. Triển khai các giải pháp đảm bảo vận hành, cấp điện trở lại cho khách hàng. Tính đến trưa ngày 9/9 hiện còn 40 khách hàng thuộc khu vực Điện lực Mai Sơn - Yên Châu đang bị gián đoạn cung cấp điện do ngập lụt.

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý các sự cố với phương châm "4 tại chỗ". Ảnh: Ngọc Diệp

Đồng thời các đơn vị tăng cường kiểm tra và rà soát các vị trí cột điện có nguy cơ cao bị sạt lở thêm, từ đó có phương án gia cố kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho cả người dân và lưới điện.

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) tăng cường kiểm tra và rà soát các vị trí cột điện có nguy cơ cao bị sạt lở. Ảnh: Ngọc Diệp

Công ty Điện lực Sơn La khuyến cáo người dân khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, rò điện... Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây néo cột. Cầu dao, cầu chì, áp-tô-mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao, để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh rò điện khi mưa to gây úng ngập. Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng, lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt.

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) khắc phục sự cố tại các vị trí cột điện bị đổ gây mất an toàn lưới điện. Ảnh: Ngọc Diệp

Không chặt cây gần đường dây điện, có thể bị phóng điện. Không tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết cấu của công trình điện. Khi di chuyển qua các khu vực có đường dây điện giao chéo với đường thủy cần chú ý khoảng cách tĩnh không của dây điện để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, bè… khi đi qua các khu vực này.

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) khắc phục sự cố tại các vị trí cây đổ lên đường dây điện. Ảnh: Ngọc Diệp

Khi cột điện đổ hoặc dây điện đứt, rơi xuống thì không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và gia súc đến gần đồng thời báo ngay cho ngành điện thông qua tổng đài 1900 6769 và chính quyền địa phương nơi gần nhất.

