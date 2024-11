Chương trình "Áo ấm vùng cao" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân xã Mù Cả, huyện Mường Tè, Lai Châu khi trao tặng bà con những phần quà giá trị và hệ thống điện thắp sáng, giúp bà con thuận lợi trong lao động sản xuất, cải thiện đời sống.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Lai Châu, Viện Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện "Áo ấm vùng cao" tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè, Lai Châu.

Dự chương trình "Áo ấm vùng cao" có đồng chí Bế Thị Bằng - Phó Bí thư tỉnh đoàn Lai Châu, Đại tá Lê Công Thành – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Dầu khí Việt Nam cùng giáo viên, học sinh 3 đơn vị trường trên địa bàn xã Mù Cả... Ảnh: Tuấn Hùng

Chương trình đã tặng công trình "Thắp sáng biên cương" với tổng 35 bóng đèn năng lượng tại 02 bản Mù Cả, Ma Ký, Đồn Biên phòng Mù Cả và công trình "Đường hoa biên thuỳ" với tổng trị giá 60 triệu đồng; Các đơn vị cũng tổ chức trao tặng 815 áo ấm cho các em học sinh của cả 3 cấp học trên địa bàn xã tổng trị giá trên 83 triệu đồng; tặng 50 suất học bổng trị giá 500.000/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã cố gắng vươn lên trong học tập của 3 đơn vị trường.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao áo ấm cho các em nhỏ. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, Chương trình đã tặng đồ dùng học tập, hỗ trợ học tập cho các em học sinh trường Mầm non Mù Cả với tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Đoàn công tác Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) tặng 1 bộ máy tính cho Công an xã Mù Cả; Tỉnh đoàn Lai Châu tặng 20 thùng sữa cho các em học sinh trường Mầm non xã Mù Cả.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Bế Thị Bằng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nêu rõ: Chương trình đã thể hiện tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Đồng chí cũng mong rằng thời gian tới Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an), Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam có thêm hoạt động thiện nguyện hướng tới các xã vùng cao, biên giới còn khó khăn ở Lai Châu.

35 chiếc đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt cho bà con trong chương trình không chỉ giúp người dân nơi đây nâng cao đời sống mà còn tạo điều kiện giúp các lực lượng thuận lời tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại cá Lê Công Thành, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện tại các địa bàn biên giới, chương trình "Áo ấm vùng cao" được chúng tôi phối hợp với Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức với mục tiêu hỗ trợ bà con vùng biên giới từng bước nâng cao đời sống; Chương trình trao tặng đèn năng lượng "Thắp sáng biên cương" giúp bà con thuận lợi trong lao động sản xuất, bên cạnh đó giúp các lực lượng thuận lợi trong việc tuần tra, kiểm soát.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước tổ chức các chương trình thắp sáng vùng biên dọc đường biên giới, trước mắt chúng tôi sẽ trao tặng và lắp đặt tại các địa điểm có thể lắp đặt, qua đó góp phần giúp các lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.