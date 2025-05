Sau 4 năm gây dựng, mô hình du lịch xanh An Lành Farm của chị Bùi Thị Kiều ở Thôn Hàm Rồng (xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) chính thức mở cửa đón khách vào đầu năm 2025. Với mong muốn gửi gắm những điều bình dị, an lành đến với du khách, chị Kiều đã tỉ mỉ lựa chọn, xây dựng từng góc nhỏ của ngôi nhà, tất cả đều gần gũi với thiên nhiên và tràn ngập sức sống. Du khách đến đây trải nghiệm ai nấy đều bị cuốn hút.

"Bản thân tôi cũng là một người rất yêu thích thiên nhiên, cũng đi trải nghiệm rất nhiều mô hình dịch vụ rồi. Tuy nhiên, khi về quê hương, tôi cũng tìm hiểu về địa phương mình có tiềm năng phát triển, đặc biệt về những trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Đây là điều mà các bạn nhỏ ở thành phố đang bị thiếu nên tôi phát triển du lịch theo hướng này và tin là mình sẽ thành công", chị Bùi Thị Kiều chia sẻ.



Đến với An Lành Farm, các bạn nhỏ rất thích thú với các hoạt động ngoài trời. Ảnh: NVCC.

Hiện mô hình du lịch An Lành Farm của chị Kiều có 6 căn nhà nhỏ riêng biệt, có thể tiếp đón cùng lúc từ 20 -25 khách lưu trú. Ngoài khách lưu trú, An Lành Farm còn tiếp đón hàng trăm lượt khách đến thăm quan, trải nghiệm thu hái nông sản và check in mỗi ngày. Mặc dù mới đi vào hoạt động không lâu, nhưng An Lành Farm đã được nhiều du khách biết đến là điểm đến an lành, thân thiện khi lựa chọn Yên Bình là đích đến cho mỗi kỳ nghỉ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, du khách từ thành phố Yên Bái cho biết: "Tôi thấy thiên nhiên ở đây rất trong lành. Khu này sẽ rất phù hợp với các bạn ở thành phố chưa có điều kiện trải nghiệm vườn tược và cây cối xanh tốt, đặc biệt là các bạn nhỏ sẽ rất thích".

Du khách đến An Lành Farm sẽ có được bức ảnh đẹp dù ở góc nào. Ảnh: NVCC.

Với mong muốn mang đến cho du khách sự gần gũi nhất với thiên nhiên và phát huy tối đa bản sắc văn hoá địa phương, chị Kiều đã dày công lựa chọn, đào tạo chính những người dân trong thôn xóm vào làm tại khu du lịch của mình. Hiện tại An Lành Farm đang tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 6 triệu đồng/người/tháng. Đây chính là những “đại sứ” góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, những nét đẹp văn hoá của miền “gạo trắng, nước trong” Bạch Hà đến với du khách.

Chị Bùi Thi Thuý, nhân viên khu du lịch An Lành Farm, xã Bạch Hà chia sẻ: "Làm việc ở đây chúng tôi thấy rất thuận tiện, thứ nhất là không phải xa gia đình, từ đó có thời gian sắp xếp và tranh thủ làm công việc nhà. Thứ 2 nữa vì chúng tôi là người bản địa, chúng tôi đã quá quen thuộc với lối sống và khung cảnh ở đây nên khi khách đến lưu trú, tham quan, chúng tôi có thể thuận tiện giới thiệu cho khách".

"Tôi cũng có mong muốn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nên thay việc thuê người ở nơi khác đến, có thể sẽ chuyên nghiệp hơn thì tôi lại sử dụng chính người dân địa phương, tại quê hương để đào tạo với mong muốn mang đến cho mọi người trải nghiệm tốt nhất", chị Bùi Thị Kiều chia sẻ thêm.

Các hoạt động trải nghiệm sản xuất nông nghiệp ở An Lành Farm luôn được du khách thích thú. Ảnh: NVCC.

Dám nghĩ, dám làm, chị Bùi Thị Kiều là người tiên phong phát triển mô hình du lịch trải nghiệm của xã Bạch Hà. Mô hình này không chỉ góp phần quảng bá du lịch mà còn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Lương Ngọc Bắc, Bí thư Đảng uỷ xã Bạch Hà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Mô hình của chị Kiều cũng đã hướng về cơ sở để đầu tư, khởi nghiệp. Trước mắt là có một điểm nhấn về du lịch, tạo khu vực để bà con trong xã nói chung và ngoài xã nói riêng được trải nghiệm những hoạt động của nông thôn. Thứ hai nữa mô hình cũng tạo được công ăn, việc làm cho các bạn trẻ. Từ mô hình đầu tiên này cũng để cho các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp có thể khởi nghiệp từ đây".

Những món ăn hấp dẫn du khách được An Lành Farm chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Ảnh: NVCC.

Để tiếp tục xây dựng dịch vụ du lịch theo hướng khám phá đời sống văn hóa của người dân bản địa, chị Bùi Thị Kiều đã có những hoạch định cụ thể để phát triển liên kết với các làng nghề truyền thống, hình thành tour du lịch trải nghiệm các món ăn dân tộc, khám phá thiên nhiên để du khách được biết đến nhiều hơn nữa nét đẹp văn hoá của quê hương mình.

"Ý tưởng của tôi là làm thành 2 giai đoạn tại 2 khu vực. Khu vực 1 tại thôn Hàm Rồng, khu vực 2 tại chân núi Hàm Rồng. Tại 2 khu vực này tôi cũng lên ý tưởng đầu tư các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm nông sản và nghỉ dưỡng", chị Bùi Thị Kiều tâm sự.